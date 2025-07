El nuevo Lexus RZ tendrá un volante de Fórmula 1 y cambio ‘manual’

El nuevo Lexus RZ cambia más de lo que parece. La marca japonesa presentó en Bruselas su renovado SUVeléctrico con importantes mejoras en autonomía, eficiencia y experiencia de conducción. Pero lo que más nos sorprendió fue la versión deportiva RZ 550e F Sport, que ofrece 408 CV, tracción total y un cambio manual virtual que simula el comportamiento de una caja de cambios convencional.

Uno de los aspectos donde más ha trabajado Lexuses en la batería y el sistema de propulsión. El nuevo paquete de ion de litio de 77 kWh aumenta la autonomía hasta 100 kilómetros, en función de la versión y la homologación final. Pero no solo es cuestión de más capacidad. Lexus ha optimizado el e-Axle, su sistema eléctrico de tracción, para reducir pérdidas de energía y mejorar la eficiencia. Y la recarga también mejora. Gracias a un nuevo cargador de 22 kW, los tiempos de espera se reducen notablemente. Además, el sistema de preacondicionamiento de batería hace que la carga sea más rápida incluso en temperaturas frías.

En cuanto a motorizaciones, el nuevo RZ estará disponible en tres versiones:

Las versiones de tracción total han duplicado su capacidad de remolque, alcanzando los 1.500 kg, lo que lo hace más práctico para un uso versátil.

El RZ 2026 estrenará la tecnología Steer by Wire. Un sistema de dirección que elimina la conexión mecánica entre el volante y las ruedas, funcionando completamente por señales electrónicas. Esto se traduce, según la marca y a falta de probarlo, en una respuesta más rápida, un control más preciso y la eliminación de vibraciones no deseadas. Además, Lexus ha rediseñado el volante, que ahora es rectangular en lugar de redondo. Esto mejora la visibilidad del cuadro de instrumentos y libera espacio para las piernas del conductor.

Supuestamente no hace falta que el volante sea redondo porque no hace falta girarlo tanto. La dirección opera en un rango de 200 grados, lo que significa que no es necesario cruzar las manos al maniobrar o tomar curvas cerradas. A baja velocidad, el coche es más ágil, mientras que en autopista la dirección se endurece para mejorar la estabilidad.

La nueva dirección se combina en el caso del RZ 550e F Sport con el Lexus Interactive Manual Drive, un sistema de cambio manual virtual que simula una caja de cambios tradicional. Funciona con levas detrás del volante, permitiendo al conductor seleccionar marchas virtuales. El sistema ajusta la entrega de potencia según la velocidad y la posición del acelerador, generando una experiencia de conducción más inmersiva. Además, Lexus ha incorporado un sonido artificial para reforzar la sensación de cambio de marcha.

El RZ 550e F SPORT no solo es más potente y dinámico, también luce un diseño más agresivo. Lexus ha trabajado en la aerodinámica, incorporando:

Además, estrena un nuevo color exclusivo: gris Magnetic, con reflejos metalizados que contrastan con los detalles en negro del coche.

En el interior, la atmósfera deportiva se refuerza con asientos en negro y gris oscuro con costuras en azul, pedales de aluminio y un volante Steer by Wire con el logo F Sport.

El confort sigue siendo una de las prioridades de Lexus, y en el RZ 2026 han ido un paso más allá. Se ha mejorado el aislamiento acústico, reduciendo el ruido de rodadura y viento. También se han incorporado paneles fonoabsorbentes en el suelo para minimizar cualquier vibración.

La iluminación ambiental es otro punto a destacar. Lexus ha desarrollado un nuevo sistema de luces dinámicas, que cambia de tonalidad y proyecta sombras en los paneles de las puertas. Un toque que, según la marca, busca reforzar la conexión emocional con el coche.

El techo panorámico también recibe una mejora: ahora incorpora un sistema de atenuación en tonos azulados, pensado para mejorar el confort en días soleados.

Con estas mejoras, Lexus refuerza su apuesta por la electrificación premium, ofreciendo un SUV que combina lujo, tecnología y rendimientotecnología. Su llegada a Europa está prevista para otoño de 2025, y sin duda será uno de los modelos más esperados en el segmento de los SUV eléctricos de gama alta.