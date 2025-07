DS 4: diseño, tecnología avanzada y motores para todos los gustos

El DS 4 no sólo destaca por su original y elegante diseño dentro del segmento C Premium, sino por ser también uno de los vehículos con mayor oferta mecánica para adaptarse a cualquier tipo de cliente. Se puede elegir entre versiones diésel, híbridas e híbridas enchufables, con potencias que van desde los 130 hasta los 225 CV. Y esto no es todo, porque pronto llegará una variante 100% eléctrica que promete elevar aún más su atractivo.

Si algo distingue al DS 4 a simple vista es su presencia en la carretera. Sus proporciones lo hacen parecer más imponente de lo que sus 4,40 metros de largo podrían sugerir. Una anchura de 1,83 metros de ancho y junto con una altura de 1,47 metros, y unas imponentes llantas de 720 mm de diámetro, refuerzan su postura deportiva en carretera.

En el frontal, destaca la firma lumínica. Los faros afilados con tecnología DS Matrix LED Vision combinan iluminación matricial y direccional, lo que garantiza una visibilidad óptima sin deslumbrar a otros conductores. Las luces diurnas, dos líneas LED a cada lado de la parrilla, refuerzan su personalidad.

El perfil del coche es limpio y aerodinámico, con líneas marcadas que fluyen hasta la parte trasera. Allí, un techo que cae con fuerza sobre una luneta muy inclinada da un toque coupé. Además, incorpora un detalle exclusivo: la serigrafía ‘Reflective Design’, que añade un extra de sofisticación. Los faros traseros, con un efecto de escamas grabado con láser, refuerzan esta sensación de cuidado por el detalle. También los intermitentes, que se iluminan de forma progresiva.

El interior del DS 4 refleja la calidad premium de la marca. No solo en los materiales, sino en el ajuste de cada elemento. La marca ha trabajado en crear un entorno ergonómico y tecnológico, donde la interacción con el coche sea lo más intuitiva posible.

El sistema multimedia, llamado DS Iris System, incorpora inteligencia artificial y cuenta con ChatGPT integrado. Esto permite interactuar con el coche de una manera completamente nueva: desde pedirle información sobre el trayecto hasta que te recomiende un restaurante o incluso te recite un poema. Todo ello, mediante comandos de voz.

El cuadro de instrumentos digital y la pantalla central son protagonistas, pero sin robar protagonismo a los mandos físicos bien distribuidos. Todo está pensado para que la experiencia de conducción sea cómoda y fluida.

Otro de los puntos donde el DS 4 marca diferencias es en la comodidad. Los asientos han sido diseñados siguiendo formas envolventes, inspiradas en una concha, para crear una sensación de continuidad y armonía. Además, cuentan con ventilación y función masaje, un extra que se agradece en viajes largos.