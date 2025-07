¿Qué navegador GPS es mejor: Google Maps o Waze? Ventajas y desventajas de cada uno

Los navegadores cumplen una función muy necesaria, que va más allá de simplemente decirte cómo llegar a un punto desde donde estás. De hecho, la función más interesante de estas aplicaciones es la posibilidad de mirar rutas sin peajes y de cómo está el tráficocómo está el tráfico en las diferentes vías.

Sin embargo, sigue existiendo el eterno debate de cual de las dos es mejor si Google Maps o WazeGoogle Maps o Waze, ya que entre ambas existen diferencias destacables. Por ello, comparando un poco las ventajas y desventajas de cada una se pueden sacar conclusiones de cual de los dos se ajusta más a lo que buscas.

Pese a que ambas aplicaciones pertenecen al gigante Google, la realidad es que las dos tienen unas diferencias bastante marcadas. Para empezar, Waze es un tipo de navegador más orientado a lo social. Es decir, una de las cosas que más llama la atención de los usuarios es la posibilidad de marcar qué cosas están sucediendo en la carretera.

La información en tiempo real es el buque insignia de Waze, ya que te notifica de radares, obras, accidentes y demás sucesos, comunicados por el resto de los usuarios que usan la aplicación. Tiene otro tipo de alertas como avisos de gasolinerasavisos de gasolineras y su interfaz algo infantil está pensada para que te centres en lo estrictamente necesario.

Sin embargo, las alertas pueden jugarte mala pasada, porque si en una vía han sucedido muchas cosas tendrás el navegador lleno de estas señales. Tampoco se debe olvidar que Waze utiliza una actualización constante en tiempo real, lo cual puede generar un buen gasto de la batería. Por último, está pensada, exclusivamente, para conducirexclusivamente, para conducir. Por tanto, si no dispones de coche y tienes que desplazarte en bicicleta, andando o en transporte público Waze pierde todo su sentido.

Ahora, le toca el turno a Google Maps el otro gran favorito de los usuarios. En este sentido, la principal diferencia respecto a Waze es la interfaz. Si hemos mencionado que la de este último es más simple e infantil, la de Google Maps da un salto en este aspecto. Más formal y minimalistaMás formal y minimalista, pero también con más información relevante para el conductor como pueden ser restaurantes, monumentos históricos, centros comerciales, etc.

En este punto reside una de las mayores ventajas de Google Maps, porque no solo está centrado en la mera conducción, sino también en el propio turismo. De hecho, Maps sí que permite usarse si vas a ir en transporte público o andando, siendo una ventaja respecto a Waze.

Por otra parte, Maps también tiene disponible una opción que se llama Mapas online, con la cual puedes usarlos en el extranjero si no tienes acceso a internet. Una función realmente útil de la que Waze no dispone. Ahora bien, la desventaja de Google Maps que más se puede señalar es esa falta de actualización al momento.

A Maps le lleva más tiempo actualizar la información del tráfico que a Waze, lo cual puede ser muy frustrante en ciertas situaciones. Además, tampoco dispone de ese carácter de red social, por lo que muchas veces no avisará de cosas importantes como obras o radares. De hecho, Maps no ofrece la ruta más cortaMaps no ofrece la ruta más corta, sino la que considera que es la más rápida, lo cual no es lo mismo.

Es una de esas preguntas que todos quieren oír la respuesta, pero no tiene una conclusión clara y cerrada. Al final, todo depende de las preferencias y de los gustos personales, ya que hay quienes buscan ese carácter social de Waze y otros que prefieren el tono formal de Maps.

Por lo tanto, depende mucho de lo que vayas buscando, aunque sí se pueden sacar ideas. Waze es un navegador GPS a la vieja usanza y sin demasiadas florituras, mientras que Maps tiende a estar más pensado para que lo use el copiloto. Cada una de estas aplicaciones tiene sus características que le definen.

Por ejemplo, si sueles usar más medios de transporte y no solo el coche, Maps debe ser tu opción. Mientras que, si eres un conductor habitualconductor habitual, el tono desenfado de Waze y sus alertas te conviene mucho más.

En definitiva, no se puede dar una respuesta cerrada de qué navegador es mejor que otro. Todo depende de lo que vayas buscando y de tus propias preferencias personales. Lo que está claro es que, pese a que las dos pertenecen a Google, la compañía tiene claro que cada una está destinada a grupos diferentes.