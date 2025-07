¿Qué significa la etiqueta H de la DGT y qué vehículos deben llevarla?

Es posible que una de las cosas que mires o busques en un coche de primeras sea qué tipo de etiqueta lleva. No te has vuelto loco o loca, simplemente es que los distintivos ambientales se han convertido en algo sumamente relevante.

Ciudades como Madrid o Barcelona ya están poniendo fecha de caducidad a la etiqueta B, por lo que se vuelve crucial encontrar vehículos con mínimo la C. Es cierto que se puede llegar a cambiar la B por la C con un trámitese puede llegar a cambiar la B por la C con un trámite, pero las preocupaciones siguen creciendo.

En este caso, existe una pegatina de la DGT que no es tan famosa, pero que se puede ver en una serie de vehículos. Dicha etiqueta es la que lleva una letra H en color negro y un fondo amarillo reflectante.

Durante septiembre del año 2024 se produjo un cambio importante para algunos vehículos españoles: el nuevo Reglamento de Vehículos Históricosnuevo Reglamento de Vehículos Históricos. Esta modificación trajo consigo una serie de cambios necesarios, ya que los vehículos históricos debían someterse a un procedimiento largo y tedioso.

Por tanto, la DGT decidió modificarlo para hacer más sencillo el trámite e incorpora novedades más atractivas como eximir de la ITV periódica a vehículos de más de 60 años o como que los ciclomotores y los vehículos agrícolas ahora sí son contemplados.

Ahora bien, en cuanto al tema que nos concierne, la etiqueta H de la DGT fue otra de esas novedades incluidas en el Reglamento de Vehículos Históricos, ya que una serie de ellos deben portar este distintivo en su parabrisasdeben portar este distintivo en su parabrisas. Al igual que las etiquetas clásicas, pero para lo más antiguos del parque español.

En este sentido, deben llevar la etiqueta H todos aquellos vehículos que pertenezcan al llamado como “Grupo A”. En este grupo se encasillan aquellos que tengan una antigüedad de más de treinta años, documentación en vigor y que estén en una correcta situación para usarse como ordinario.

Por lo tanto, si tu vehículo histórico pertenece a este grupo tendrás que pegar la etiqueta H en tu parabrisas. Se trata de un distintivo con fondo amarillo reflectante y la letra en color negro. Para adquirirla se debe acudir una serie de establecimientos que la propia DGT detalla: manipuladores de placas de matrícula y tiendas especializadas de vehículos.

Cabe recordar que las etiquetas ya se pueden comprar en los estancoslas etiquetas ya se pueden comprar en los estancos, para hacer aún más fácil su obtención, porque antes solo se podían recoger en las oficinas de correos y en puntos de la Dirección General de Tráfico.