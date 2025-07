Probamos el Peugeot e-208, un auténtico referente en el segmento de los compactos urbanos

Peugeotle ha dado una vuelta al e-208, uno de los referentes en el segmento de los compactos urbanos. Acostumbrados a los SUVSUV, el 208 es un soplo de aire fresco para los que confían en este tipo de vehículos, que ofrecen estilo y deportividad.

Ofrece una motorización “cero emisiones” de 156 CV (115 Kw), que destaca tanto por su comportamiento dinámico como por sus 410 Km de autonomía WLTP y por sus reducidos tiempos de recarga, 25 minutos para llegar al 80% de capacidad en un cargador público de 100 Kw o 4h y 25m en un Easy Wallbox monofásico de 7,4 Kw.

Solamente con un simple vistazo nos damos cuenta de su deportividad. La iluminación delantera, rasgada, homenajean al León que identifica a la marca. El logo ha crecido en lo que a tamaño se refiere, y se sitúa en el centro de una importante calandra, que se funde con la carrocería.

En la zaga, la firma lumínica se une mediante un difusor en donde aparece el nombre de la marca con todas sus letras. Por encima del alto cristal se sitúa un alerón que incide en la deportividad del modelo. La gran defensa que utiliza rodea el acceso al maletero, e incorpora en su parte inferior un paragolpes en color negro que incluye la placa de matrícula.

La deportividad se traslada al interior del vehículo, con un volante achatado en su parte inferior, en donde figuran las siglas del modelo que probamos, en esta ocasión, el GT. En los radios centrales, los instrumentos de navegación que más usamos a la hora de conducir. Incorpora el i-cockpit de 10 pulgadas en tres dimensiones con un efecto holográfico que aumenta el atractivo del modelo.

En la consola central se ubica una pantalla de diez pulgadas, diferente a lo que actualmente se encuentra en el mercado, en donde se llegan a ver auténticas pantallas de televisión. Sin embargo, la calidad de los gráficos que utiliza es de muy buena calidad, y cuenta con una plena integración con Android Auto o Apple CarPlay. Por debajo, están los i-Toggles, en forma de teclas de piano, que nos permite configurar los servicios que utilizamos con más frecuencia.

Lanzarse a la carretera con este Peugeot e-208 es una aventura reconfortante. Es evidente que conducir un vehículo eléctricovehículo eléctrico es diferente a hacerlo con uno térmico. Son propulsores en los que tenemos que dejar de un lado el “espíritu Alonso”, en el que la velocidad y la conducción agresiva nos permite liberar adrenalina. Un vehículo eléctrico es todo lo contrario, y su conducción nos permite afrontar diferentes retos, como el de lograr aumentar la autonomía con la que iniciamos el viaje.

La prueba nos llevó desde el aeropuerto de Pamplona a la fábrica de Stellantis en Zaragoza, con una distancia de 144 kilómetros. Un recorrido fácilmente salvable, ya que partimos con una autonomía cercana a los 400 kilómetros. En este caso apostamos por intentar reducir el consumo lo máximo posible con una conducción eficiente.

Circulamos por carreteras secundarias y por autovías. En las primeras aprovechamos la regeneración de frenada, y las múltiples curvas, para reducir el consumo y, al mismo tiempo, disfrutar de las vistas del paisaje. Era una conducción relajada y cómoda, a pesar de la intensa lluvia que encontramos por el camino.

La respuesta del vehículo fue realmente buena. En curva, el vehículo se asentaba a la perfección y rápidamente recuperábamos el ritmo gracias a la efectiva caja. La posición del conductor era cómoda, con todos los mandos al alcance de la mano, siendo todo muy intuitivo.

En autovía llegamos a la conclusión de que la velocidad ideal para que la batería no sufriera rondaba los 110 kilómetros por hora. Evidentemente es una velocidad a la que muchos de nosotros no estamos acostumbrados, pero que más eficiente no puede ser.

Dejamos para el final del recorrido la prueba del algodón, y que no era otra que saber el consumo que habíamos realizado en esos 144 kilómetros de recorrido. Según el fabricante, el consumo medio, según el ciclo WLTP, es de 14,4 kWh/100, que es cómo se mide en un vehículo eléctrico. El ordenador de a bordo nos dio una grata sorpresa, al indicarnos que habíamos hecho un consumo de 13,1 kWh/100. Y es que está claro que los coches eléctricos también son divertidos, a su manera.