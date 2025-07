Omoda y Jaecoo deslumbran en su primer aniversario en España

Nos guste o no la taurtomaquia, comparar el mercado español con una corrida de toros no es ‘descabellado’. Complejo, espectacular, apasionante y hasta, a veces, irracional y cruel. En tan difícil contexto, los fabricantes tratan de apuntar bien sus tiros para no quedarse fuera de juego. De esta guisa, merece la pena reparar en las marcas del grupo Chery que desde hace un año operan en España: Omoda y Jaecoo. Las dos han llegado con fuerza a esta corrida y, sin duda, merecen las dos orejas y el rabo.

La plaza de toros de Las Ventas de Madrid fue el escenario de la celebración del primer aniversario de las operaciones de Omoda y Jaecoo en España. Les contemplan más de 10.000 unidades vendidas (y eso que solo contaban con dos modelos, el Omoda 5 y el Jaecoo 7), y en una fiesta multitudinaria pusieron sobre la arena de Las Ventas toda su maestría para una gran faena. Paseillo y salida a hombros para ver el debut del nuevo Omoda 9, el súper híbrido con el que la marca apuntalará su oferta en nuestro mercado en este 2025. Un modelo que abre el camino a numerosas novedades como serán el Omoda 7, el Jaecoo 8 y el Jaecoo 5, que ya están en toriles esperando a debutar.

Omoda aterrizó el 22 de febrero de 2024, mientras que Jaecoo hizo su debut meses más tarde, el 17 de septiembre. Desde entonces, su crecimiento ha sido imparable, con unos resultados de ventas extraordinarios y una gama de productos cada vez más amplia. Ambas marcas se han ganado la confianza del público español, gracias a la calidad de sus vehículos, una sólida red comercial y un alto nivel en atención al cliente.

El cartel de Las Ventas no estuvo nada mal. Los principales artífices del éxito de las marcas de Chery fueron los anfitriones: Danny Xia, Deputy General Manager de Chery International para Europa; Francesco Colonnese, Director de Ventas de Omoda & Jaecoo en España; Belén Chaves, Product Manager de Omoda & Jaecoo; y Marianna Cherubini, directora de Marketing de Omoda & Jaecoo.

El máximo responsable del grupo chino, Danny Xia, quiso señalar su orgullo por “la exitosa implantación de Omoda y Jaecoo en España. Este mercado fue nuestra puerta de entrada a Europa y no podemos estar más satisfechos con la acogida que han tenido los modelos que hemos presentado a lo largo del año. Nuestra ofensiva de producto multienergía está conquistando territorio a paso avanzado, pero eso no es solo gracias a la calidad de nuestros vehículos, sino también a una potente red comercial que supera los 70 centros y a un servicio posventa muy importante. Hay que felicitar a todo el equipo, que ha hecho este éxito posible”.

La fuerza de marca Omoda se dejó ver en las Ventas de la mano del Omoda 9, su nueva estrella que llegará este mismo año. Equipado con la tecnología SHS (Super Hybrid System), se trata de un SUV del segmento D con 4,77 metros de longitud. Los invitados tuvieron la oportunidad de verlo en persona por primera vez, acaparando todas las miradas gracias a su espectacular diseño y tecnología de vanguardia. El Omoda 9 SHS destaca por su mecánica híbrida enchufable, compuesta por un motor térmico y tres eléctricos que generan una potencia conjunta de 596 CV y un par máximo de 915 Nm.

Ofrece una batería de CATL de 34,46 kWh de capacidad, con un rango en modo eléctrico de 145 kilómetros, consiguiendo una autonomía conjunta de 1.100 kilómetros. Anuncia una aceleración 0 a 100 km/h en 4,9 segundos.

Otra de las novedades presentadas durante el evento fue la colaboración entre Omoda y el MadCool Festival, donde la marca será el principal patrocinador en 2025 y 2026. La primera edición de esta unión tendrá lugar entre el 10 y 13 de julio de 2025, coincidiendo con su décimo aniversario.

“Estamos muy felices de poder anunciar esta colaboración, que para nosotros significa un matrimonio perfecto, donde se unen dos marcas jóvenes pero reconocidas. La músca es parte de la vida al volante: nos acompaña en nuestro día a día”, apuntó Marianna Cherubini, directora de marketing de Omoda y Jaecoo en España. El cartel de la próxima edición cuenta con artistas de la talla de Olivia Rodrigo, Kings of Leon, Noah Kahan, Gracie Abrams,Alanis Morissette o Benson Boone, entre otros.