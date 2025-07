DS 7 Plug-In Hybrid AWD y Michelin CrossClimate 2 SUV: La combinación perfecta para el invierno

Si hay algo que define a un buen SUV es su capacidad para adaptarse a cualquier situación. Y en invierno, cuando la carretera se vuelve impredecible, contar con un coche que lo tenga todo bajo control es clave. El DS 7 Plug-In Hybrid AWD promete potencia con tracción total, y sofisticación. Lo ponemos a prueba sobre unos neumáticos más que adecuados para estas circunstancias: los Michelin CrossClimate 2 SUV.

El DS 7 Plug-In Hybrid AWD con una motorización híbrida enchufable de 300 CV o 360 CV y su sistema de tracción total, está pensado para afrontar lo que le echen. Da igual si el asfalto está seco, mojado o cubierto de nieve. Gracias a su tecnología 4x4, la motricidad se distribuye de manera inteligente, asegurando un control total en todo momento.

Además, el DS 7 no solo es capaz en terrenos complicados, sino que también lo hace con estilo. Porque sí, un SUV también puede ser elegante. Materiales nobles en el interior, un diseño cuidado y tecnología de última generación. Y claro, para completar el conjunto, hay que equiparlo con unos neumáticos que estén a la altura.

No hay nada más molesto que tener que cambiar los neumáticos según la estación. Para evitar esto, DS ha apostado por los Michelin CrossClimate 2 SUV, unos All Season que rinden igual de bien en verano que en pleno invierno. Gracias a su certificación 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake), pueden circular sin cadenas en muchas carreteras nevadas. Seguridad y comodidad, todo en uno.

Uno de sus puntos fuertes es su compuesto termo-adaptativo, que mejora la adherencia en nieve y permite un mejor contacto con la carretera, sin importar la temperatura. También destaca su dibujo en forma de “V”, que evacúa el agua con facilidad y reduce el riesgo de aquaplaning. En definitiva, unos neumáticos que hacen que el DS 7 sea todavía más eficaz en condiciones difíciles.

La combinación de tracción total, motor híbrido y neumáticos Michelin hace que este SUV no solo sea seguro en invierno, sino también eficiente. Con su tecnología híbrida enchufable, el DS 7 permite recorrer hasta 81 km en modo eléctrico en ciudad, manteniendo consumos muy ajustados. Y lo mejor de todo, con la etiqueta “0” de la DGT, lo que se traduce en ventajas como el acceso sin restricciones a las zonas urbanas.

El tiempo de carga también es clave para un híbrido enchufable, y aquí el DS 7 no decepciona: su batería de 14,2 kWh se recarga por completo en aproximadamente dos horas con un terminal de 7,4 kW, facilitando así su uso en el día a día sin largas esperas.

En el interior, el DS 7 muestra su nivel premium. Tapicería en cuero Nappa, sistema de sonido premium Focal Electra y faros DS PIXEL LED VISION 3.0, que se adaptan a cada situación para ofrecer la mejor visibilidad posible.

Además, el acceso a la tracción total es completamente intuitivo, puesto que el DS 7 permite cambiar entre cinco modos de conducción, 4WD, híbrido, Sport, Comfort o eléctrico, directamente desde un pulsador situado junto a la palanca de cambios, lo que hace muy fácil seleccionar un modo u otro, permitiendo al conductor adaptar sin complicaciones el coche a cada situación que se va encontrando en la carretera.

Sobre el papel El DS 7 Plug-In Hybrid AWD es un SUV elegante, con mucha tecnología y una calidad de rodadura más próxima hacia la comodidad y la economía de uso, sin renunciar a la potencia. Durante la ruta que nos planteó la marca quedó más que constatado que en autopistas todos estos parámetros se cumplían a la perfección, incluso sobre las carreteras secundarias viradas, demostrando un aplomo y una entrada en curva muy destacables.

Pero llegó el momento de sacarlo de pista. El primer tramo, con un firme muy roto pero perfectamente transitable rodó sin ningún tipo de problema. A partir de cierto punto, debido al deshielo de la nieve comenzó a complicarse por la gran cantidad de barro. Cumplió a la perfección demostrando que el DS 7 Plug-In Hybrid AWD, con su potencia y tracción, y los neumáticos Michelin CrossClimate 2 SUV forman un tándem muy a tener en cuenta para condiciones muy adversas de agarre.

Potente, elegante, eficiente y seguro. Así es el DS 7 Plug-In Hybrid AWD con neumáticos Michelin CrossClimate 2 SUV. Un coche preparado para cualquier carretera y cualquier clima. Desde la ciudad hasta los puertos de montaña, incluso las pistas más exigentes. Quien busque un SUV premium con el que poder disfrutar de la conducción sin preocuparse del tiempo, este es, sin duda, una de las mejores opciones del momento.

El DS 7 Plug-In Hybrid AWD está disponible a partir de 60.000 euros en su versión de 300 CV y desde 69.700 euros en la versión de 360 CV, desarrollado por DS Performance, el departamento de competición de la firma francesa. Sin duda una opción competitiva dentro del segmento premium.