A bordo del nuevo EBRO S800

El regreso de EBRO a las carreteras españolas está marcando un nuevo hito en el automóvil nacional. Hace ocho meses se anunciaba el primer SUV de esta segunda vida, y el pasado mes cerraban el ranking de matriculaciones en séptima posición con 318 unidades, a solo once de la sexta posición. El S700, primer modelo que comercializaron, da ahora un paso adelante pensando, sobre todo en las familias. Llega a los concesionarios el S800 que con unos ligeros cambios, sobre todo en la zaga, piensa ahora en las necesidades del transporte de pasajeros, incluyendo una tercera fila de asientos que permite desplazar hasta a siete pasajeros.

Aunque pudiera parecer lo contrario, el S800 es tan solo 17 centímetros más largo que su predecesor. De esta manera, incluye una tercera fila de asientos que permite el transporte de siete pasajeros. Para mejorar el acceso, y la comodidad de los pasajeros de la última fila, la segunda fila de asientos se puede desplazar hasta 40 centímetros, con lo que también podemos jugar con la capacidad del maletero. Si llevamos los siete asientos desplegados, es evidente que el maletero se queda en una mínima expresión, aunque aún cuenta con una capacidad de 117 litros. Sin la tercera fila de asientos, llegamos a los 889, y sin la segunda 1.930, una capacidad nada desdeñable.

Los cambios estéticos se pueden apreciar mucho más en la zaga. Bajo el alerón superior, se incorpora una tercera luz de freno bidireccional que es una novedad. Bajo el cristal se incorpora la firma lumínica denominada “coast to coast”, que une las dos ópticas con una animación gráfica única. Hay que destacar las cuatro salidas de escape que, en esta ocasión sí que son de verdad y le aportan un toque deportivo. Todos ello con las manetas de las puertas enrasadas.

El interior destaca por la calidad de los materiales utilizados. La piel sintética utilizada en los asientos, sin costuras intrusivas, se ajustan muy bien al cuerpo, permitiendo una conducción cómoda y sin molestias. Incorpora dos pantallas. La primera, tras el volante, es de 10,25 pulgadas, y recoge toda la información con unos grafismos de alta calidad. En la consola central se incorpora una segunda pantalla de 15,6 pulgadas, muy grande, en donde podemos tener una extensión de nuestro teléfono móvil. La única pega viene por lo difícil que es ver la parte inferior izquierda de la pantalla, que queda tapada por el volante, obligándonos a girar la cabeza para verla, perdiendo la visión de la carretera. En esta pantalla tenemos una visión del vehículo de 540 º, que se activa cuando ponemos en funcionamiento los intermitentes, o bien vamos a hacer alguna maniobra. Una imagen panorámica de alta definición.

Destacar en su interior el gran techo solar panorámico de 1,1 metros cuadrados, lo que hace que en el interior haya mucha luminosidad, algo que viene bien para las plazas traseras y, sobre todo, para la última fila de asientos.

Para EBRO, la seguridad es el pilar fundamental de su existencia, y por ello incorporan 24 sistemas de ayudas ADAS, incorporando quince sensores que le dan al vehículo la máxima seguridad. A los seis airbags habituales, le suman uno que separa el conductor del copiloto para los golpes laterales, y un airbag lateral en la segunda fila.

Utiliza un motor 1.6 TGDI de 145 CV, con una caja automática DCT de siete velocidades y doble embrague. Es rápida y no es ruidosa, aunque hay que cogerle el “toque” para no sentir esos acelerones que pueden llegar a ser incómodos. No incorpora levan tras el volante, y la verdad es que no le vendrían nada mal cuando utilizamos el modo de conducción “Sport” y queremos ser algo juguetones. Además de este modo Sport, contamos con uno ECO y otro normal, que es el más equilibrado.

En carretera se muestra firme, sin oscilaciones. La entrada en curva es segura y el coche va por donde le indicamos. El toque del pedal de freno es alto, por lo que podemos notar la frenada desde el primer momento. En adelantamientos la caja reduce con rapidez, jugando a favor en ese delicado momento.

El EBRO S800 contará con dos acabados. El Premium, con un equipamiento que el nombre lo dice todo, y que parte de un precio de 36.990 euros. Para los más exigentes, está el acabado Luxury, que parte de los 38.990 euros. La campaña de promoción de lanzamiento del S800 es de 32.990 euros, con una cuota financiada de 249 euros al mes. Y todo ello, con una garantía propia de la marcad de siete años y 150.000 kilómetros, con hasta siete días de vehículo de sustitución en caso de avería.