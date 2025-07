Kia elige España para presentar el EV2, el EV4 y el PV5 en un evento a nivel mundial

Kia avanza hacia la electrificación ofreciendo una de las mejores y más amplias gamas del mercado. Con el horizonte EV trazado desde Europa, la marca coreana dispondrá antes de 2027 de un abanico de eléctricos puros de altísimo nivel, tanto en diseño como en prestaciones, software y tecnología. EV5, EV4, EV2 se incorporarán en menos de año y medio al catálogo de eléctricos puros de la compañía en Europa. Acompañarán al EV9, EV3, EV6 y al Niro en una meta que, aseguran, no puede perderse nadie. Para encajar perfectamente en el mercado, Kia también introducirá en PV5 (con cuatro propuestas diferentes) para abrazar el transporte comercial.

La marca coreana eligió la imperial Tarraco (Tarragona) para mostrar el mundo sus nuevos modelos. En un evento bajo el lema “vehículos eléctricos para todos” la firma ha afianzado su apuesta comercial para los próximos años. “Kia está muy centrada en solucionar las inquietudes que siguen generando dudas a la hora de comprar un vehículo eléctrico. Cumpliremos las expectativas de los clientes ofreciendo una gama completa de VE a distintos precios y mejorando la disponibilidad de infraestructuras de carga”, declaró Ho Sung Song, Presidente y CEO.

La propuesta con este elenco de modelos es clara. El presidente de la compañía quiso dejar patente la filosofía de electrificación de la marca. “Como proveedor de soluciones de movilidad sostenible, la transición de Kia a los vehículos eléctricos es una obligación, no una opción. Mediante el desarrollo de tecnología avanzada, diseño audaz y servicios intuitivos, aplicados a toda nuestra gama EV, nuestro objetivo finales proporcionar el valor único de Kia al mayor número de personas posible. La aceleración hacia la electrificación empieza ahora”, afirmó Ho Sung Song a Prensa Ibérica y a los miembros del jurado The Car Of The Year presentes en el evento.

Pese a que el EV5 no estuvo presente en Tarragona, la marca hizo especial hincapié en este modelo, llamado a ser un superventas en Europa. Es el tercer modelo sobre la plataforma E-GMP y se producirá tanto en Corea como también en China, donde ofrecerá tres variantes (incluyendo un tracción total). Llegará a finales de año, en el último trimestre, con una batería de 64 kWh y 215 CV de potencia (160 kW) anunciando una autonomía superior a los 530 kilómetros.

En la oferta de 2025 y sí presente en Tarragona, la marca mostró por primera vez el EV4 en sus dos variantes, carrocería sedán (con tapa de maletero, aunque habría gustado más un portón) y carrocería hatchback (que seguramente tendrá más recorrido en Europa). El EV4, también desarrollado sobre la misma plataforma 100% eléctrica E-GMP, montará una batería de 58,3 kWh en su versión convencional y otra de 81,4 kWh para la de autonomía extendida, anunciando cifras de 630 kilómetros. El motor será de 150 kW (200 CV).

Si el EV4 se llevó la palma en cuanto a actualidad de lanzamiento inmediato (llegará en verano), el verdadero protagonista fue el Kia EV2. La marca lo mostró en su modo prototipo pero con muchas características definitivas. No obstante, de las puertas de apertura simétrica no creemos que quede mucho en el modelo que llegará al mercado en 2026. Lo hará, según ha podido saber Prensa Ibérica, con un precio que rondará los 24.000 euros, a lo que habrá que sumar las ayudas previsibles (porque ya no sabemos qué decir) del Gobierno.

Se trata de un modelo del segmento B, un terreno que parecía abandonado por la marca, pero que como dice que a la fuerza, ahorcan, Kia no quiere desechar. Especialmente en Europa. Pese a que la marca no desveló datos de sus características más tecnicas, se supone que seguirá la estela mecánica de su primo el Hyundai Inster (versiones de 97 y 115 CV y dos baterías de 42 o 49 kWh)

La otra gran apuesta de Kia en su EV Day hay que buscarla en el terreno de los vehículos comerciales. La firma coreana mostró en Tarragona las cuatro propuestas del PV5, su furgoneta de tamaño medio. Ofrece, de entrada versiones Passenger, Cargo, Crew y WAV (accesible para silla de ruedas), aunque para España es posible que solo lleguen las dos primeras.

El PV5 también está desarrollado sobre la plataforma E-GMP (4,69 metros de largo) y se ofrecerá con tres opciones de batería, una de 51,5 kWh y otra de 71,2 kWh, y una tercera de 43,3 kWh solo para la versión de carga. El motor será único, de 120 kW (160 CV) y autonomías previstas en torno a los 400 kilómetros.