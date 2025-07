Lynk & Co 08, el híbrido enchufable con más autonomía eléctrica del mercado

Lynk & CoLynk & Co lo acaba de lanzar en Europa el coche híbrido enchufable (PHEV)híbrido enchufable con mayor autonomía eléctrica de todo el mercado. El nuevo 08, ofrece nada menos que 200 km de autonomía en modo 100% eléctrico, y una carga rápida de tan sólo 33 minutos. De este modo se convierte en el PHEV que más se acerca a un eléctrico puro.

Los híbridos enchufables han avanzado mucho en los últimos años, pero ninguno hasta ahora como el Lynk & Co 08. Con 200 km de autonomía eléctrica (WLTP), este SUV permite que cualquier desplazamiento diario e imprevisto en la rutina se realice sin recurrir al motor de gasolina, y si el plan es un viaje largo, tampoco hay problema, ya que ofrece más de 1.100 km de autonomía total combinando ambas fuentes de energía.

La carga rápida de corriente continua (CC) es otro punto clave de este modelo. Del 10% al 80% en solo 33 minutos. Esto significa que en lo que tomas un café y revisas el móvil, el coche ya está listo para seguir el camino sin emisiones. Nada de largas esperas ni de depender de cargadores lentos.

El Lynk & Co 08 batallará en el segmento el D-SUV, es decir, el de los grandes todocamino. Aún no se han detallado aspectos como el interior, los materiales o la tecnología a bordo, pero conociendo a Lynk & Co, podemos esperar un enfoque moderno y funcional, alineado con su estilo rompedor. Tampoco se han revelado detalles sobre los sistemas de asistencia a la conducción o la conectividad, pero es de suponer que el 08 estará bien equipado al tratarse del modelo estrella de la gama. La marca apuesta por una experiencia de usuario digital y avanzada, por lo que no sería raro encontrar asistentes inteligentes, integración total con smartphones y una interfaz de infoentretenimiento de última generación.

El 08 no es solo un modelo más en la gama de Lynk & Co. Es un paso firme en su estrategia de crecimiento en Europa. Con este lanzamiento, la marca amplía su cartera y se posiciona como un referente en movilidad electrificada. En 2025, su presencia en el continente seguirá expandiéndose con nuevos mercados y más puntos de venta en retailers seleccionados.

“El lanzamiento del 08 es un momento clave para nosotros”, explica Nicolas López Appelgren, CEO de Lynk & Co International. “Este SUV no solo ofrece una autonomía sin precedentes, sino que también refuerza nuestra visión de una movilidad más accesible, eficiente y emocionante”.

El Lynk & Co 08 llegará a Europa en junio de 2025, con dos versiones disponibles: