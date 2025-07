¿Hasta cuándo podrá entrar la etiqueta B de la DGT en la ZBE de Barcelona?

Desde el año 2021, con la implantación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, las Zonas de Bajas Emisiones se han ido ganando un poderoso hueco en la industria del motor. De hecho, esta ley obliga a que los municipios con más de 50.000 habitantes instalen obligatoriamente una ZBEobligatoriamente una ZBE.

Sin embargo, la realidad es que estos perímetros no se están haciendo un hueco y muchos municipios se han estado jugando los fondos europeosmuchos municipios se han estado jugando los fondos europeos. Ahora bien, tanto Madrid como Barcelona son dos de las ciudades con las ZBE más restrictivas, además de que mucha gente vive en estos núcleos.

Por lo tanto, es normal que una de las principales dudas entre los conductores sea saber hasta cuando podrá entrar la etiqueta B. En el caso de Barcelona, con el Plan de Mejora de Calidad del Aire ‘Horizonte 2027’ ya se ha puesto una fecha de caducidad para este distintivo ambiental en su perímetro.

En la ciudad condal la ZBE lleva siendo una realidad desde hace tiempo. Primero fueron a por los vehículos sin etiquetavehículos sin etiqueta y ahora la etiqueta B es la que se encuentra en el punto de mira. Sin embargo, antes de ver la fecha en la que los vehículos con este distintivo no podrán acceder, es preciso visualizar esta zona en Barcelona.

Se trata de un área que abarca 95 kilómetros cuadrados, la cual incluye Barcelona y todos aquellos municipios que circundan las rondas. Por lo tanto, la ZBE engloba la mayoría del término municipal de la ciudad condal, con la excepción de ciertas zonas:

Ahora bien, una vez visto todo lo que abarca la ZBE en Barcelona, es preciso comentar la fecha que ha puesto Plan de Mejora de Calidad del Aire ‘Horizonte 2027’ para que la etiqueta B no pueda circular.

Por el momento, en Barcelona pueden circular todos aquellos vehículos que cuenten con un distintivo ambiental, pero a partir del 1 de enero de 2026 es cuando empezarán las limitaciones. En este sentido, los coches diésel con la etiqueta B tendrán prohibida la circulación en el momento que esté activado el protocolo por alta contaminación en las ZBE.

Sin embargo, la fecha definitiva para que cualquier vehículo con la etiqueta B no pueda acceder a Barcelona será en el año 2028. Esta restricción se hará efectiva tanto para vehículos diésel como gasolina. Así pues, en el caso de que tengas la etiqueta B de la DGT a partir de enero de 2028 ya no tendrán permitido el acceso.

Existe un procedimiento por el cual podrás cambiar la etiqueta B de tu vehículo por una Ccambiar la etiqueta B de tu vehículo por una C, así que estaría bien que revises este aspecto. Por otra parte, las motos, finalmente, no sufrirán ninguna restricción en Barcelonano sufrirán ninguna restricción en Barcelona, ya que hubo una serie de malentendidos.