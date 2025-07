La DGT avisa de que estas infracciones te saldrán realmente caras

Si pensabas que lo peor de utilizar el coche era encontrarte atascosencontrarte atascos, la Dirección General de Tráfico ha lanzado un aviso que podría hacer temblar tu saldo... y tu carnet de conducir. Un simple despiste podría salirte realmente caro, por ello la DGT comenta en sus redes sociales hasta tres infracciones que debes tener en cuenta.

Esta infracción no es tan sencilla como parece, ya que la propia DGT informa que quedarse sin puntos en el carnet de conducir quedarse sin puntos en el carnet de conducirno impide de forma directa circular, pero tiene su trampa. Es de vital importancia que conozcas estos procedimientos en el caso de que ye hayas quedado sin puntos.

Para empezar, la multa en el caso de que la Guardia Civil te pare sin puntos en el carnet será de unos 500 euros. Sin embargo, no se queda ahí, porque estás cometiendo un delito contra la Seguridad Vial, lo cual significa una infracción del pago diario de una multa durante 12 o 24 meses. Este tipo de castigos suelen rondar los 1.500 o 2.000 euros totales.

No obstante, también podrías ser sancionado con trabajos comunitariospodrías ser sancionado con trabajos comunitarios entre 31 y 90 días o, incluso, con penas de cárcel desde los 3 a 6 meses. Todo esto dependerá del contexto de la infracción, pero está claro que lo mejor sería no conducir si no tienes puntos.

Sin embargo, quedarte sin puntos no significa que automáticamente dejes de circular. Primero, la DGT envía una notificación en la que te avisa de la conocida como ‘pérdida de vigencia’ y tendrás 10 días desde que la recibes para mostrar alegaciones. Hasta que no recibas una respuesta podrás seguir conduciendo, pero una vez te llegue ya nadie te salvará. De esta forma, lo más recomendable es llevar consigo una copia del recurso que has realizado, así no te multarán.

Por último, ¿qué se debe hacer para recuperar los puntos del carnet de conducir?¿qué se debe hacer para recuperar los puntos del carnet de conducir? Ante esta duda, la DGT expone una serie de soluciones. La más clásica es la de asistir a cursos de Sensibilización y Reeducación Vial, aunque también puedes esperar simplemente a recuperar la licencia, que suele ser de 6 meses y de 3 en el caso de conductor profesional.

Otra de las multas que la DGT avisa que te podrían salir realmente caras es la de conducir con el carnet caducadoconducir con el carnet caducado. Esto mismo también se considera un delito contra la Seguridad Vial, más concretamente en el artículo 384.

De hecho, los agente de tráfico no tendrán piedad contigo, en el sentido de que no importa el tiempo que lleve caducado tu carnet, como si son unas pocas horas, meses o años. Por ello, la multa es de unos 200 euros y puede suponer pena de cárcel o trabajos comunitarios.

También hay que destacar que, en casos de accidente de tráficoen casos de accidente de tráfico, tu aseguradora podría negarse a cubrir los gastos si conducías con el carnet caducado. Por lo tanto, hay que estar atento a cuando va a caducar tu licencia para no llevarte sorpresas desagradables.

La última infracción que la DGT señala en sus redes sociales es un verdadero despiste, pero les pasa a más personas de los que piensas. De hecho, en el año 2023 se sancionó a 1.036 personas por dejarse el carnet en casa.

No obstante, no es de las multas más costosas, ya que supone unos 100 euros y tampoco hay retirada de puntos del carnet. Sin embargo, es un despiste tonto que puede provocar una multa totalmente innecesaria. Como mejor consejo en estos casos, hace ya unos meses que la DGT permite llevar tu carnet de conducir en forma digital con la aplicación miDGT.

Debes tener cuidado igualmente, porque si no hay conexión a internet y la app no funciona, los agentes de tráfico te pueden multar. Por lo tanto, lo mejor es llevarlo físico siempre encima y, sino, asegurarte de que a donde vas habrá buena conexión.