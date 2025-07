¿Te pueden hacer un control de alcoholemia si estás estacionado? Lo que dice la ley sobre esta situación

Imagina que has salido a tomar algo, decides no conducir y optas por quedarte en el coche estacionado, ya sea descansando o esperando a alguien para que te acerque a casa. Crees que estás a salvo de cualquier control policial, pero... ¿y si de repente los agentes llaman a tu ventanilla y te piden soplar?¿y si de repente los agentes llaman a tu ventanilla y te piden soplar? ¿Es legal? ¿Te pueden sancionar? La respuesta es sencilla.

Esta duda ha entrado a la palestra porque en Bilbao, recientemente, se multó a un conductor por esta misma situación. De esta forma, es posible que se haya generado un debate en torno hasta qué punto esta sanción es legal o no.

Este caso se ha resulto en favor del conductor, el cual debía pagar 1.000 euros de multa y le retiraban 6 puntos del carnet de conducir. Toda esta historia se debe a que unos agentes de tráfico vieron al protagonista un tanto borracho en el coche, pero sin estar en circulación, ya que este mismo estaba estacionado.

De esta forma, la ley es bastante clara en estos casos: los agentes no pueden realizar un control de alcoholemia si el vehículo no está en circulación. Por lo tanto, puedes estar ebrio en el coche siempre que este mismo no esté en circulación. De hecho, una de las últimas opciones si vas con unas copas de más si vas con unas copas de máses dormir en el coche, para garantizar la seguridad.

Como es lógico, no es la imagen soñada, pero antes que conducir siempre será mejor no circular y descansar en el propio vehículo. Por lo tanto, no sufras si piensas que estando estacionado te pueden realizar un control de alcoholemia.