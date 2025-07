Fin de la ruta: la Generalitat planea vetar todas las motos de combustión antes de 2030

El día lunes 10 de febrero, el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, presentó el Plan de Impulso al Vehículo Eléctrico 2025-2030, el cual quiere instalar una mejor infraestructura para los vehículos eléctricos e impulsar estos mismos.

Sin embargo, en este plan se ha incluido una medida que asustase ha incluido una medida que asusta hasta al más valiente, porque se recoge que las motos de combustión tendrán fecha de caducidad en el territorio catalán. Un plan que causa revuelo al ser totalmente discriminatorio.

Desde ANESDORANESDOR (Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas) consideran esta medida como algo inaceptable, ya que en el propio documento de la Generalitat se recoge lo siguiente:

“Promoción de la limitación paulatina de la motocicleta de combustión. Paralelamente a la implementación de restricciones graduales de circulación de motocicletas de combustión con etiquetas ambientales B y C, se establecerá un programa de transición industrial para promover la producción, distribución y reparación de motocicletas eléctricas”.

Es decir, sería una medida bastante restrictiva para las motos, porque muchas de las que se venden en la actualidad tienen la etiqueta C de la DGTtienen la etiqueta C de la DGT. Esto se debe porque, a diferencia de los coches, no existen muchas motos con el distintivo ECO, porque no hay modelos híbridos ni propulsados a gas, ya que no tendría mucho sentido a niveles tecnológicos.

De hecho, desde ANESDOR destacan que las motos actuales con Euro5+, que son las que se comercializan ahora, tienen emisiones inferiores a los coches ECO. Por lo tanto, les parece una medida muy poco acertada, sobre todo, porque las motos en sí mismas tienen mayores ventajas en términos de movilidad.

Tienen una mayor eficiencia energética, ocupan menos espacio y su huella ambiental es bastante reducida. Es más, la contaminación producida por las motos al total de las emisiones del tráfico no es relevante y la Comisión Europea no incorporó esta categoría de homologación dentro de las restricciones de combustión establecidas para 2035 y 2050.

Por lo tanto, esta medida es extremadamente dura para los usuarios de las motos, ya que solo en Cataluña hay más de 1.180.000 censadas, por lo que tendrían que buscar un nuevo método para moverse. De hecho, solo en Barcelona se realizan 450.000 desplazamientos en motos cada día.

De esta forma, José María Riaño, secretario general de ANESDOR, afirmaba que “restringir todas las motos de combustión es simplemente inaceptable. La moto de combustión no es el enemigo de la movilidad sostenible, sino parte dela solución”.