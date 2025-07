¿Cómo quitar la pegatina de la ITV sin dañar el cristal y sin que queden restos? Estos son algunos trucos

Que un vehículo debe pasar la Inspección Técnica de Vehículos es algo que todos los conductores conocen. Es cierto que , pero la pegatina puede llegar a ser algo bastante tedioso al tener que retirarla para poner una nueva.

De hecho, no llevarla puesta es motivo de sanción, por lo que debes pegarla si o si en el lado superior derecho de la luna delantera. Es más, al ser obligatorio llevarla es normal que el tipo de pegamento que se usa en estos adhesivos sea tan fuerte, lo cual puede generar que cuando la retires se queden restos o manchas.

Por ello, existen una serie de trucos con los que podrás quitar la pegatina de la ITV de forma sencilla. Además, son trucos que no solo sirven para este distintivo, sino que con las etiquetas de la DGT también te servirán, ya que .

Uno de los primeros trucos para retirar la pegatina de la ITV es usar calor sobre el adhesivo, ya que con esto conseguirás derretir ese pegamento que la une al cristal. Así pues, solo tendrás que coger un secador o algún aparato parecido y darle con el aire caliente a la pegatina durante unos minutos.

Tampoco es necesario que esté a una temperatura altísima, con un poco de calor será suficiente. Después, con que uses una tarjeta o algún elemento que sea firme y no raye el cristal habrás terminado de quitar la pegatina de la ITV sin demasiadas complicaciones.

Si la idea del secador no te ha convencido mucho también puedes optar por usar un paño humedecido, el cual, si es de microfibra mejor, como indican desde . No obstante, la clave de este truco es que el paño esté bastante mojado para que sea más sencillo quitarla.

El agua es un elemento que ayudará mucho a que el pegamento pierda eficacia. De esta forma, con el paño mojado sólo tendrás que frotar la pegatina con movimientos circulares y se desprenderá de forma sencilla.

Norauto también destaca que en el caso de no usar un paño puedes optar por un pulverizador en el que mezcles agua con un poco de jabón. Con ello, la pegatina de la ITV o la perderá adhesivo y el pegamento será menos fuerte, porque se ablanda.

Es cierto que realizando estos trucos quitarás la pegatina sin mucho problema. Sin embargo, si el distintivo lleva en tu luna desde hace unos pocos años es muy probable que cuando la retires se queden restos de pegamento o manchas. Así pues, con un papel o gasa empapados de quitaesmaltes sería suficiente para retirar ese adhesivo sobrante, aunque también puedes usar alcohol.

Lo más importante es que cuando vayas a retirar lo sobrante no uses productos que puedan dañar el cristal o rayarlo. En conclusión, quitar la pegatina de la ITV puede ser tedioso, pero lo más recomendable es retirarla, porque, aunque que sea ilegal no retirar las pegatinas antiguas no es nada recomendable. Si un agente de tráfico considera que todos esos distintivos que llevas obstaculizan tu visión te sancionarán.