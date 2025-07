¿Cuánto tiempo tardas en recibir tu carnet de conducir? Los plazos para nóveles y duplicados

Recibir el carnet de conducircarnet de conducir físico es un proceso muy esperado para los nuevos conductores, después de tanto esfuerzo por obtener su licencia. Además, cuando necesitas un duplicado o una renovación la espera puede jugar malas pasadas.

Por lo tanto, la DGT tiene estipulados unos plazos de entrega para que recibas tu carnet de conducir de forma estandarizada. Sin embargo, aunque no te llegue el carnet de conducir físico eso no significa que no vayas a poder circular, pues te harán entrega de una provisional.

Lo más normal es que en la propia autoescuela, en el caso de que seas novel, te dirán el tiempo que tardará en llegarte, pero en todos los casos la Dirección General de Tráfico estipuló unos tiempos concretos y estandarizados. Esto se hizo para que, básicamente, ante cualquier situación el tiempo sea el mismo y simplificar los procesos.

Así pues, si te preguntas cuánto tarda en llegarme el carnet de conducir después del examen o si esperas ese duplicado, la DGT avisa de que los plazos son de mes y medio. Como mencionábamos anteriormente, pese a que tu carnet definitivo no lo tengas todavía te darán uno provisional que tiene una validez de tres meses.

De esta forma, esa licencia provisional se asegura de que puedas usarla con tiempo de sobra por si hubiera cualquier problema con los plazos de entrega. Ahora bien, si tu caso es el de un duplicado debes estar muy atento de cuando caduca el carnet de conducir.

De hecho, se permite renovarlo hasta tres meses antes de que caduque, porque si te pillan conduciendo con un carnet caducado es como si no tuvieras permiso para circular. Por lo tanto, las multas son de 200 euros y con una posible inmovilización del vehículo.

Como hemos mencionado anteriormente, los tiempos de entrega del carnet de conducir son de un mes y medio, pero puede ser que ocurran problemas y no lo hayas recibido en ese tiempo.

Si es tu caso, existen ciertos pasos que puedes seguirpasos que puedes seguir si ha ocurrido cualquier incidencia. Es más, se puede comprobar de forma gratuita el estado de tu entrega del carnet de conducir por diferentes medios:

De esta forma, en el momento que consultes el estado de tu entrega, desde la propia oficina de Tráfico mirarán si se ha tratado de un error para reenviarlo, siempre que sea necesario.