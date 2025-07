El robotaxi autónomo de Tesla podría llegar en junio

Tesla está a punto de dar un paso clave en su estrategia de movilidad autónoma. En junio de 2025, la compañía lanzará en Austin, Texas, su primer servicio comercial de robotaxis, con planes de expansión a otras ciudades de Estados Unidos y, más adelante, a Europa y China.

El anuncio lo hizo Elon Musk el pasado 29 de enero, durante la presentación de los resultados financieros del cuarto trimestre. Según el CEO de Tesla, la conducción autónoma sin supervisión debutará como un servicio de pago, una idea que la marca lleva años persiguiendo sin éxito.

Si el proyecto funciona, supondrá un giro radical para Tesla. Hasta ahora, su negocio ha estado centrado en la venta de vehículos eléctricos, pero Musk insiste en que el verdadero futuro de la compañía está en la autonomía total.

El plan es ambicioso: convertir a Tesla en la mayor red de robotaxis del mundo. En una primera fase, los coches que formarán parte del servicio serán modelos existentes, como el Model 3Model 3 y el Model YModel Y. Pero para 2026, la compañía quiere fabricar un vehículo diseñado específicamente para este propósito: el Cybercab, que se producirá en la planta de Texas.

Además, Musk confirmó que los propietarios de Tesla podrán incluir sus coches en la flota de robotaxis, obteniendo ingresos a cambio de compartir su vehículo cuando no lo usen.

Durante la presentación, Musk no se quedó corto en expectativas: “2025 será el año más importante para Tesla”, aseguró. “2026 será épico” y “2027-2028 ridículamente buenos”, dijo.

No es la primera vez que el CEO de Tesla promete avances en conducción autónoma. En 2019, aseguró que habría un millón de robotaxis en las carreteras en 2020. No ocurrió. Sin embargo, ahora insiste en que esta vez es real y que la tecnología está lista. “Esto no es un escenario lejano ni hipotético. Está a solo cinco o seis meses de distancia”, dijo Musk.

Aunque Austin será la primera ciudad en recibir el servicio, Tesla tendrá que superar obstáculos antes de expandirse. La compañía espera aprobación en California y Texas para operar con sus modelos actuales, pero la expansión a Europa y China dependerá de normativas más estrictas, por lo que podría retrasarse hasta finales de 2026.

Además, Tesla no es la única empresa en esta carrera. Waymo, la división de conducción autónoma de Google (Alphabet), ya opera robotaxis en varias ciudades de EE.UU. y anunció que expandirá su servicio a más de 10 nuevas ciudades en 2025. La competencia en este segmento no será fácil.

Tesla lleva más de una década prometiendo la llegada de la conducción autónoma total, pero hasta ahora su sistema Full Self-Driving sigue necesitando supervisión humana. Si el servicio de robotaxis realmente arranca en junio de 2025, será un momento clave para la marca y para toda la industria. Sin embargo, los desafíos son enormes. La regulación, la percepción del público y la competencia con gigantes como Waymo podrían frenar su crecimiento. Pero si Tesla logra ejecutar su plan con éxito, su negocio podría transformarse por completo y marcar el inicio de una nueva era en la movilidad.