¿Está permitido conducir con lentillas? Los casos en los que podrías recibir una multa

En España existe una realidad que se debe asumir: más personas de las que parecen tienen problemas de visión. De hecho, un estudio del año 2022, realizado por la asociación Visión y Vida aseguraba que hasta el 75% de las personas encuestadas afirmaban que necesitaban las gafas para conducir.

Sin embargo, es posible que si tienes problemas de visión y usas lentillas te hayas preguntado si te dejan llevarlas o es totalmente necesario usar las gafas. De esta forma, la normativa da la respuesta a esta incógnita y a muchos otros casos que podrían salvarte de una multa.

Antes de nada, lo primero que se debe mencionar es que en el mismo carnet de conducir debe aparecer si tienes problemas de visióndebe aparecer si tienes problemas de visión. En este sentido, se sigue un código que siempre es 01, aunque le siguen una serie de subcódigos que determinan realmente lo que estás obligado a usar en el coche.

De esta forma, podemos asegurar que tanto las gafas como las lentillas son legales, pero tu carnet de conducir es el que debe asegurarlo. Es decir, si tienes en tu permiso 01.01, esto significa que usas gafas, por lo que si te para un agente de tráfico y no las llevas puestas recibirás una multa de 200 eurosrecibirás una multa de 200 euros.

En otras palabras, a la hora de la verdad es el carnet de conducir el que te ‘obligará’ a usar un elemento u otro. Es más, el código 01.06 da permiso a usar tanto gafas como lentillas, por lo que sería el más recomendado para el que suela utilizar ambos correctores de visión.

Además, los 200 euros de multa también te los podrán si no llevas nada. No son pocos los conductores que tienen un problema de visión bastante leve, pero no se ponen ni las gafas ni las lentillas, ya que hacen vida sin ellas. Sin embargo, si tu carnet lo especifica debes llevarlas puestas.

Otra duda bastante recurrente es la de si es sancionable no llevar gafas de repuesto. Esta cuestión suele rondar la cabeza de muchos conductores porque, antiguamente, sí que era obligatorio. Sin embargo, desde hace unos años ya no se pide, pero la DGT sí que recomienda llevarlas ante cualquier imprevisto.

Muchas personas con problemas de visión piensan seriamente operarse y dejar de lado, de una vez por todas, las gafas o las lentillas. En el caso de que te vayas a operar debes saber que aunque hayas corregido tu vista, en el carnet seguirá saliendo que necesitas llevar correctores, por lo que te pueden multar igual.

De esta forma, la solución es hacer una renovación del permisohacer una renovación del permiso de conducir. Lo cierto es que es un proceso algo complejo, puesto que es necesario el informe de la operación y realizar una vez más las pruebas psicotécnicas. De hecho, se complica un poco más, porque tienes que esperar un mes después de operarte para hacer este proceso.

Por último, es importante destacar que la validez de esta licencia será solo de un año, para ver si todo está en orden o si te han subido algo las dioptrías. En conclusión, no es un problema operarse de la vista, pero si que lleva consigo un proceso algo tediosolleva consigo un proceso algo tedioso.