Mitos y verdades de la ITV: todas las dudas resueltas sobre la inspección

Cada año, miles de conductores acuden a la Inspección Técnica de Vehículos (ITV)Inspección Técnica de Vehículos (ITV) con la incertidumbre de si su coche pasará la prueba o no. ¿Qué fallos son los más frecuentes? ¿Tengo que pasarla en la comunidad autónoma donde está matriculado el vehículo? ¿Me pueden multar si circulo con la ITV caducada, pero ya tengo cita para pasarla? Si alguna vez te has hecho estas preguntas, no eres el único. Por ello, AECA-ITV ha resuelto las dudas más comunes para que afrontes tu próxima ITV con tranquilidad y sin sorpresas.

Es una pregunta que muchos se hacen, ya que en la pegatina de la ITVla pegatina de la ITV solo aparece el mes y el año que vence. Sin embargo, la inspección sí que tiene validez hasta un determinado día. Para acceder a esta información se puede hacer de varias formas.

Por un lado, se comprueba en el último informe de la inspección o bien en el reverso de la tarjeta de inspección técnica. Y, por el otro lado, se puede corroborar el día concreto de forma digital en la aplicación miDGTen la aplicación miDGT.

Además, AECA-ITV remarca que se puede pasar la ITV desde un día hasta un mes antes sin que ello suponga un cambio en la fecha. En otras palabras, es como si se pasase la ITV el mismo día que vence.

En este caso no es obligatorio ni se solicita que el mismo titular del vehículo deba ir a pasar la inspección. Es decir, cualquier persona puede llevar el vehículo a pasar la ITV, lo único que se solicita es que lleve todos los documentos de identificación del vehículo. Por lo tanto, no es necesario que lleves tú mismo el coche a la estación.

Sí, desde AECA-ITV aseguran que aunque un vehículo esté estacionado eso no le exime de estar matriculado. Además, un coche aparcado se encuentra en una situación que le dispone a circular, por lo que tiene la misma obligación de someterse a la ITV.

De hecho, solo existe una forma de que esta situación fuera posible. Básicamente, si el titular del vehículo lo da de baja en la Dirección General de Tráfico y lo quita de la vía pública, ya que cuando das de baja un vehículo ya no tiene permiso para circular.

Esto es una verdad a medias, ya que la propia estación de ITV no puede penalizar a ningún conductor por estar pasando la inspección fuera de plazo. Sin embargo, sí que es posible que, de camino a pasarla, si un agente de tráfico te paraagente de tráfico te para con la ITV vencida te pueden multar con 500 euros. Bajo ninguna excusa un vehículo puede circular sin dicha inspección realizada, a pesar de tener la cita previa.

No es necesario pasar la inspección en la misma comunidad autónoma donde tengas el vehículo matriculado. Es más, la normativa ya permite realizarla en cualquier lugar, por lo que puedes pedir la cita en la estación que más te convenga y hay casi 600 de ellas. Por ello, elige la que realmente prefieras.

La respuesta a esta incógnita es que solo las estaciones autorizadas pueden realizar la inspección técnica de vehículos. De esta forma, los talleres lo único que pueden realizar son las reparaciones pertinentesreparaciones pertinentes que la ITV ha especificado a la hora de la inspección.