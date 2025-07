Así son los badenes ilegales: cómo debes actuar y notificarle a la DGT si tu coche ha sufrido daños

En la seguridad vialseguridad vial hay ciertos elementos claves como los radares o los quitamiedos. De esta forma, los badenes también juegan un papel muy importante para reducir la velocidad de los vehículos y así evitar malos tragos.

Sin embargo, existen varios casos de estos elementos que no cumplen con la normativano cumplen con la normativa y pueden causar verdaderos daños en tu vehículo. No obstante, existe un procedimiento para que se lo puedas notificar a la DGT y también conocer los puntos claves para identificar si un badén es ilegal.

El periodista de motor Alfonso GarcíaAlfonso García, también conocido como ‘Motorman’ y compañero en la COPE, dejaba claros ciertos puntos importantes para saber si uno de estos elementos cumple con la normativa.

Para empezar, los badenes no se pueden colocar en vías donde la velocidad máxima sea superior a los 50 km/h. Es decir, si en la carretera la velocidad permitida es de 60 km/h en adelante, ese badén sería ilegal. Tampoco se puede dejar de lado la señalización, ya que estos mismos deben estar perfectamente señalizados para que los conductores sepan de su existencia. De hecho, esto es clave para evitar situaciones incómodas y de verdadero peligro por accidente de tráfico.

Además, los materiales son otro punto importante, ya que deben estar hechos de elementos que sean capaces de amortiguar. También destaca el simple hecho de altura, porque un badén muy elevado puede provocar verdaderos destrozos en la suspensión o los bajos. Con todos estos puntos podrás identificar de forma rápida y sencilla si un badén es ilegal.

Es importante señalar que si has tenido problemas con un badén ilegal, puedes realizar una denuncia ante los agentes locales o en las propias oficinas de la Dirección General de Tráfico. De esta forma, deberás presentar la denuncia debidamente justificada y documentada, ya sea con fotos y vídeos que demuestren que ese badén no cumplía con la normativa.

De esta forma, podrás pedir una compensación por los daños sufridos en tu coche, ya que los agentes o administraciones deben hacerse cargo de este problema. Por otra parte, es clave informar de que también existen radares ilegalesexisten radares ilegales, por lo que podrían devolverte el dinero de la multa si este no cumplía con la normativa.