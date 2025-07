¿Se puede adelantar a un ciclista si hay línea continua? La DGT da una respuesta definitiva

¿Se puede adelantar a un ciclista con línea continua? La pregunta divide a conductores y genera debates en las carreteras. Esta situación, cada vez más común en las vías, plantea un dilema: ¿qué prima más, la norma o la necesidad de evitar riesgos al adelantar? Te contamos lo que dice la ley lo que dice la leyy cómo actuar en estos casos.

Pese a que puede ser una duda común, ya que en las carreteras con línea continua está totalmente prohibido hacer adelantamientos, la DGT quiere despejar todas las confusiones en estos casos. La norma es clara en cuanto a los adelantamientos y la línea continua, pero existen ciertas situaciones en las que se puede ‘sortear’ la ley.

Uno de esos casos es con los ciclistas, los cuales de por sí ya son usuarios vulnerables en las carreteras. Por ello, en estos contextos de carreteras convencionales en las que hay línea continua, se puede volver algo muy peligrosose puede volver algo muy peligroso. Por esta misma razón, el reglamento sí que permite adelantar aunque exista la norma.

No obstante, no se puede hacer de cualquier manera, sino que hay una forma correcta de hacerlo explicada por la misma DGT. De esta forma, el adelantamiento incorrecto es, precisamente, seguir la norma y no invadir el carril contrario. Esto se debe a que la distancia es mínima y pueden surgir colisiones entre el coche y la bicicleta.

Ahora bien, la maniobra correcta en estos casos es, primero, mantener una distancia segura con el ciclista y reducir la velocidad. Tras esto, el coche puede ocupar el carril contrario, siempre y cuando no haya peligro de colisión. En otras palabras, que no venga ningún otro vehículo por la carretera.

Así pues, el coche podrá ocupar todo el carril contrario o parte del mismo para realizar el adelantamiento con una distancia mínima de 1,5 metros entre vehículo y ciclista. Por lo tanto, la respuesta es clara: sí se puede adelantar a ciclistas con línea continua, pero no de cualquier forma.

Es cierto que los conductores deben seguir una serie de reglaslos conductores deben seguir una serie de reglas cuando hay ciclistas en la carretera, pero estos últimos también tienen normas que deben cumplir. Para empezar, según detalla la Dirección General de Tráfico (DGT), una de las principales reglas es que deben utilizar el arcén siempre que esté disponible. No hacerlo puede acarrear sanciones de hasta 200 euros.

En cuanto a la formación en grupo, se permite circular en parejas, en filas de dos, pero solo cuando las condiciones del camino lo hagan seguro. Si la carretera tiene curvas cerradas o la visibilidad es reducida, los ciclistas deben desplazarse en fila india para evitar riesgos innecesarios. Existen otras multas que suelen ponerle a los ciclistas.