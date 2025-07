¿Eres buen conductor? Si fallas en estas normas, quizá no lo seas tanto

Tener destreza al volante no solo se basa en saber coger las curvas o pilotar como un protagonista de ‘Fust and furious’, ya que eso sirve en el circuito de carreras, pero no en la carretera. En esta última es necesario tener empatía, respeto y autocontrol.

Por lo tanto, la DGT ha publicado en su revista un manual de 10 normas que todo conductor cívico debería seguir. No solo por su seguridad sino por la del resto, ya que el civismo se basa en respetar las normas de convivencia. Aunque las leyes de tráfico se estudian en las autoescuelas, la realidad es que no muchas personas las siguen al pie de la letrano muchas personas las siguen al pie de la letra.

Puede parecer algo lógico, pero muchos conductores se acaban olvidando de la normativa o no la conocen como tal. De hecho, es un grave problema, porque durante el año 2023 se emitieron más de 5 millones de multas de tráfico, según datos de la DGT.

Además, ciertos estudios revelan que el desconocimiento puede ser la razón. Desde INTRAS (Instituto de Investigación en Tráfico y Seguridad Vial) en el año 2009 se examinó a más de 2.000 conductores que tenían el carnet de conducir. ¿Los resultados? Pues que casi el 97% de ellos suspendió el examen con más de la mitad de las preguntas falladas.

Por lo tanto, la primera norma del manual del buen conductor es la importancia de conocer la normativa vialconocer la normativa vial, ya que es la única que asegura una convivencia en la carretera segura.

Las distracciones siempre han sido uno de los grandes problemas que enfrenta la seguridad vial, ya que no ir pendiente al asfalto puede hacer que un viaje simple acabe realmente mal. De hecho, la DGT ya publicó unos datos preocupantes de que el 76% de los conductores españoles admitía distraerse76% de los conductores españoles admitía distraerse con frecuencia.

La enorme popularidad de los smartphones hace que te distraigas aún más, pero incluso las enormes pantallas de los nuevos vehículos. Todo el entramado del infoentretenimiento provoca situaciones muy peligrosas en la carretera. Por ello, el conductor cívico es aquel que nunca se distrae y fija su mirada en la carretera.

El mundo de las redes sociales tiene cosas realmente positivas, pero muchas otras que no lo son para nada. Este clima de crispación ha generado entre todos los ciudadanos una guerra constante. No es raro entrar a cualquier red social y ver como los peatones se quejan de los patinetes, los motoristas de los coches y los coches de los ciclistas.

Así pues,la DGT recalca una norma básica, ya no solo de la conducción vial sino de la vida misma: el respeto hacia los demás. “Debemos entender que todos tenemos el mismo derecho a circular por las vías”, indica la psicóloga de tráfico María Collado.

El ritmo tan alto de vida que llevamos en la actualidad no le hace ningún bien a la seguridad vial. El estrés o las prisas forman parte ya de nuestro estilo de vida y son comportamientos que pueden jugar muy malas pasadas en la carretera.

Es más, la DGT expone que un estudio de 2018 de la Fundación Línea Directa junto a INTRAS, titulado “Influencia de la agresividad en los accidentes de tráfico”, asegura que los comportamientos agresivos al volante multiplicaban por 10 el riesgo de sufrir accidentes de tráfico graves.

Pese a que existen dos países en el mundo en los que nadie ha muerto en siniestros viales, la realidad es que estos se cobran la vida de más de un millón de personas al año.

La empatía debe ser una norma básica en la seguridad vial, ya que con ella somos capaces de compartir la vida de los demás y la propia carretera. Patricia Pérez, también psicóloga, asegura que los vehículos suelen generar una falsa sensación de anonimato y de lejanía con el resto de usuarios.

Además, la persona de delante que va más lenta puede ser por miles de circunstancias. De este modo, la empatía debe ser una de tus claves si te defines como buen conductor.

La conducción sostenibleconducción sostenible no solo son las emisiones, sino el derecho de la ciudadanía a moverse en un entorno seguro y adecuado. En este sentido, Ignacio Lijarcio, miembro de FEVIAL, destaca que esta conciencia sostenible se basa en un reparto justo del espacio público y permitir una movilidad ágil.

Durante el año 2023, la siniestralidad vial fue clara y el 53% de las víctimas mortales eran de medios vulnerables. Este tipo de medios son en los que hay que poner mucha atención, ya que tienen más probabilidades de salir realmente heridos de un accidentesalir realmente heridos de un accidente. No solo son los motoristas o ciclistas, sino que tu vecino que pasea a su hijo en el carrito del bebé o el afable anciano de un parque también lo son.

Desde la DGT recalcan que esta característica es mucho más que una mera habilidad, se trata casi de un super poder. Por ello, la conducción preventiva es una gran cualidad de los conductores cívicos, porque permite prevenir los movimientos propios y ajenos.

Un ejemplo claro es en una rotondaes en una rotonda, ya que si circulas por el carril más a la derecha debes estar muy pendiente a los que vienen por la izquierda. Con esta conducción preventiva se pueden intuir las intenciones de los conductores y evitar situaciones peligrosas.

De vez en cuando puedes rendir menos de lo normal, porque alguna noche has dormido mal. Sin embargo, eso en el coche no puede valer nunca. No solo hablamos de la fatiga y el sueño, sino que con el alcohol es la misma situación.

De esta forma, la DGT recalca que aquel que es un buen conductor sabe perfectamente cuando debe y no debe coger el coche. Siempre se debe dar la mejor versión al volante.

En la carretera no puede haber lugar para los confiados, porque lo más importante es saber donde están tus límites. A todo esto hay que sumarle que existe una falsa mentalidad de seguridad en los coches, ya que muy pocos usuarios son realmente conscientes de la enorme fuerza de la velocidad.

Incluso si circulas a tan solo 50 km/h, el impacto a esta velocidad sería igual o equivalente a caer desde un tercer piso con el coche. Por lo tanto, es necesario que como buen conductor sepas cuales son tus limitaciones y no subestimes todo lo que involucra a la carretera.