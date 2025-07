¿Qué significan estas señales de tráfico con el ‘VAP’ o ‘VP’?

Las carreteras españolas están llenas de señales de tráfico y cada una más rara que la anterior. Las haycon forma de huevo frito y otras que tienen una línea negra en su centro. Por ello, es normal que con el amplio abanico de señales no sepas el significado de todas.

Sin embargo, las señales con las iniciales VAP o VP implican conocer la normativa de las conocidas como vías de atención preferente. Es probable que no hayas oído hablar mucho de este tipo de vías, pero es necesario conocerlas para no llevarte una sorpresano llevarte una sorpresa y tener una conducción eficiente.

Para empezar, este tipo de vías tienen como principal función la de mantener la fluidez del tráfico sin perder la seguridad en la carretera. Por ello, estas señales te las encontrarás, sobre todo, en los centros urbanos o en aquellos accesos claves a las ciudades. Esto es así porque son zonas que acumulan mucho tráfico o gran fluidez de vehículos.

De esta forma, las vías de atención preferente tienen ciertas características especiales como su señalización con las siglas VAP o VP. Sin embargo, la dificultad de estas señales viene porque las hay de muchas tipos y formas.

Ahora bien, estas vías tienen unas normas concretas que se deben cumplir debido al alto tráfico de vehículos. Primero, la presencia policial es más habitualpresencia policial es más habitual que en otras, ya que con esa alta concentración de tráfico se intensifican los controles. También se debe mantener una conducción segura sin maniobras bruscas, todo ello para mantener la fluidez y que no se formen atascos.

Por otra parte, a la hora de estacionar suele estar permitido en estas vías de atención preferente, pero siempre se debe estar atento a las señales que lo impidan. Por ejemplo, las de prohibido aparcar en días pares o impares. Por último, pese a ser vías especiales de los centros urbanos, no se incluyen normativas especiales. Simplemente se debe conducir de forma constante y sin acciones peligrosas.

Este tipo de vías no tienen una normativa específica o leyes extras, pero al tener una alta densidad de tráfico es oportuno conducir con bastante precaución. Se aconseja, sobre todo, respetar al máximo las normasrespetar al máximo las normas de conducción como poner los intermitentes, no realizar maniobras imprudentes y mantener una velocidad adecuada.

Si se forma una gran congestión en estas vías los peligros también se duplican, porque se involucran más coches y usuarios. Por lo tanto, si ves estas señales ten en cuenta que son zonas en las que circulan una amplia cantidad de vehículos. Además, tampoco te vendrá mal conocerlas por si te lo llegan a preguntar en el examen de conducirpreguntar en el examen de conducir.