Pirelli P Zero, 40 años calzando a los mejores coches del mundo

Hay nombres que trascienden el tiempo, y en el mundo de los neumáticos, pocos pueden presumir de un legado como el del Pirelli P Zero. Este 2025, el icónico neumático celebra su 40 aniversario, consolidado como sinónimo de tecnología, innovación y rendimiento. Su historia comenzó en 1985, cuando Pirelli desarrolló este neumático para el Lancia Delta S4 Stradale, un coche que marcó época tanto en los rallyes como en las carreteras.

En los años 80, la automoción vivía una revolución: motores turbo y sobrealimentados que llevaban los límites de la potencia a terrenos desconocidos. Sin ayudas electrónicas como las de hoy, el papel de los neumáticos era crítico. De ahí nació el P Zero, que combinó lo mejor de la tecnología de competición en un diseño inédito. Su banda de rodadura mezclaba elementos de neumáticos para lluvia, lisos y mixtos, ofreciendo un equilibrio perfecto entre adherencia, tracción y control en cualquier condición. Un cambio radical para la época.

La evolución del P Zero no se limitó a las calles. Durante el Rallye Sanremo, el Lancia Delta S4 del mítico Miki Biasion sorprendió al competir con neumáticos P Zero homologados para carretera en tramos mojados. La hazaña no pasó desapercibida: estos neumáticos ofrecieron un rendimiento que superó incluso al de modelos diseñados exclusivamente para la competición.

Desde su debut, el P Zero no ha dejado de ganar protagonismo. Modelos como el Ferrari F40, Lamborghini Countach o el McLaren P1 han confiado en estas cubiertas para maximizar su rendimiento. No es casualidad: con más de 3.000 homologaciones personalizadas, el P Zero es el neumático de referencia para los coches más exclusivos del mundo.

Esta estrategia, conocida como Perfect Fit, permite a Pirelli adaptar cada neumático a las características específicas de cada vehículo. Así, tanto berlinas de lujo como superdeportivos o SUVs deportivos han encontrado en el P Zero un aliado extraordinario..

La historia del P Zero también es una historia de sostenibilidad. En 2023, Pirelli lanzó el P Zero E, un neumático fabricado con un 55% de materiales reciclados o de origen natural. Pero eso no es todo: este modelo consiguió la codiciada calificación “triple A” en eficiencia energética, confirmando que la sostenibilidad no está reñida con el alto rendimiento.

Además, en 2019, Pirelli introdujo la tecnología ELECT para vehículos eléctricos e híbridos enchufables. Este avance no solo mejora la autonomía y el agarre, sino que también garantiza un rodaje más silencioso, adaptándose a las demandas de la movilidad moderna.

A sus 40 años, el P Zero sigue mirando hacia adelante. Pirelli ya prepara el lanzamiento de la quinta generación de este neumático, que promete incorporar las últimas innovaciones tecnológicas para mantenerse en la cima del mercado. Aunque aún no se conocen todos los detalles, es seguro que continuará la tradición de ser un referente tanto en rendimiento como en tecnología.

Hoy, cuatro décadas después de su nacimiento, el Pirelli P Zero no solo representa un capítulo fundamental en la historia de los neumáticos, sino también en la del automovilismo. Desde los circuitos hasta las calles, este neumático ha acompañado a algunos de los coches más icónicos de la historia. Y todo indica que lo seguirá haciendo durante muchos años más.