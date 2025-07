Electrificación al alcance de todos

Zero Motorcycles, líder en motocicletas eléctricas, da un nuevo paso en la electrificación con el lanzamiento de su gama X Line, compuesta por dos modelos como son la Zero XB y la Zero XE. Estas motos combinan innovación tecnológica y diseño práctico, pensadas tanto para desplazamientos urbanos como para disfrutar del off-road.

La Zero XB, equivalente a un ciclomotor, destaca por su diseño compacto y ligereza, ideal para los entornos urbanos. Con un motor de 7,5 kW (10 CV) y un torque de 373 Nm, alcanza una velocidad máxima de 45 km/h. Su batería extraíble de 2,4 kWh ofrece hasta 75 km de autonomía y puede recargarse completamente en solo tres horas, algo que la convierte en una opción eficiente y accesible para el día a día. Además, con apenas 63 kilos de peso y modos de conducción como ECO, Estándar y Sport, la facilidad de manejo es una de sus principales virtudes.

Por su parte, la Zero XE, con un motor más potente de 15,5 kW (21 CV) y 635 Nm de par motor, está diseñada para los aventureros. Esta moto puede alcanzar los 85 km/h, con una autonomía de hasta 104 km gracias a su batería de 4,3 kWh. Su chasis ligero, suspensión ajustable y ruedas de tacos optimizan su rendimiento en terrenos exigentes. El control total sobre la moto se complementa con funciones avanzadas como control de tracción, marcha atrás y modos de regeneración.

Ambas motos brindan una experiencia única gracias a su sistema de propulsión eléctrico, que elimina el ruido y el calor característico de los motores de combustión. Este silencio permite disfrutar del entorno sin distracciones, mientras que la ausencia de marchas reduce la complejidad al conducir. El bajo mantenimiento, propio de los motores eléctricos, y la comodidad de sus prestaciones hacen que estas Zero sean ideales tanto para conductores novatos como para experimentados.

El precio de la Zero XB comienza en 4.475 euros, mientras que la Zero XE tiene un precio base de 6.510 euros. Ambas pueden reservarse ya a través de la página web de Zero Motorcycles o en concesionarios oficiales.

Con este lanzamiento, Zero Motorcycles consolida su posición como líder en innovación sostenible, ofreciendo opciones que no solo reducen las emisiones, sino que también mejoran la experiencia de conducción. ¿El futuro? Silencioso, emocionante y más accesible que nunca.