Este coche está hecho de madera, alcanza los 125 km/h y vale menos de 17.000 euros

¿Te imaginas un vehículo fabricado casi en su totalidad con madera? Este sorprendente coche no solo redefine lo que entendemos por transporteredefine lo que entendemos por transporte, sino que además desafía los límites de la tecnología y el diseño moderno. Descubre cómo este proyecto único combina tradición artesanal con ingeniería de vanguardia. Toda una obra de arte sobre 6 ruedas con una historia realmente curiosa.

La historia que hay detrás del Interstyl Hustler 6 comienza con su creador: John Brazier un profesor de carpintería y antiguo trabajador de Rolls-Royce. Este peculiar vehículo, que se sale totalmente de la regla, se ha puesto a la venta en Reino Unido por casi 14.000 libras, que al cambio son poco más de 16.580 euros.

El coche es toda una obra de arte que combina a la perfección dos mundos totalmente separados: la carpintería y la ingeniería automotriz. De esta forma, el Interstyl Hustler 6 combina varios tipos de madera unidos por más de mil tornillos, lo cual hace de él un coche muy carismático y deseado para los verdaderos amantes de la automoción.

El bueno de John Brazier estuvo 3 largos años trabajando en este peculiar vehículo y utilizó el motor del Austin Allegro, un coche que estuvo casi 10 años en el mercado británico. La historia no acaba aquí, ya que la familia de John usó este coche de forma regular durante 13 años. Después de aquello, el coche se quedó cogiendo polvo en un garaje, aunque la empresa ‘Classic Cars of Bath’ terminó comprándolo‘Classic Cars of Bath’ y restaurándolo en 2023.

Es más, el protagonista de esta historia se basó en un producto realmente curioso de la época: el Hustler car. Este mismo era como un kit que proporcionaba una experiencia sin igual: construir tú mismo el vehículo. No mucha gente lo llevó a la práctica, pero John se aventuró y salió este coche tan especial.

El diseño de este automóvil hecho de madera rebosa originalidad en cada una de sus astillas. Para empezar, no solo es que su motor sea de 60 CV con los que alcanza los 125 km/h, sino que tiene 6 ruedas y pueden subirse hasta 9 pasajeros. Tampoco podemos dejar pasar que incorpora dos techos solares.

De esta forma, el coche no ha podido pasar desapercibidono ha podido pasar desapercibido, ya que su gran acabado sorprende a los expertos. Además, es lógico que un coche hecho prácticamente de madera llame la atención según se ve, porque no es para nada habitual.