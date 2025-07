Las rotondas más extravagantes e insólitas del mundo que no creerás que existen

Las rotondas, también llamadas glorietas, son un elemento de las carreteras bastante significativo. Desde la mítica frase “rotonda sin fuente, rotonda de frente”, hasta aquellas que en su interior tienen esculturas, árboles, fuentes y demás.

Las hay muy bonitas como Cibeles y Neptuno en Madrid, pero en esta ocasión trataremoslas más extravagantes o insólitas del planeta. De hecho, en España tenemos unas pocas que podrían entrar.

Si eres de los que se pone realmente nervioso al entrar en una rotonda, esperemos que nunca tengas que hacerlo en Swindon (Inglaterra). En esta localidad de unos 155.000 habitantes existe una glorieta creada por una mente perversa.

El nombre de esta rotonda es ‘Mágica Swindon’ y está considerada como la más compleja del planeta, ya que no es una sola sino que en su interior hay hasta seis rotondas. Es más, en cada una de ellas la conducción es diferente, por lo que si te pilla de sorpresa lo más probable es que des media vuelta.

En el mundo hay muchas rotondas a cada cual más extraña. Sin embargo, la que tiene el título de la glorieta más grande es la de Putrajaya en Malasia, más concretamente en su capital Kuala Lumpur. La circunferencia de la misma llega hasta los casi 3,5 km y tiene cinco carriles, además de 15 salidas, ni una más ni una menos.

De hecho, lo más curioso está en su interior, como los huevos Kinder, ya que en medio de la rotonda hay un hotel de cinco estrellas y está el palacio real donde viven el rey y el jefe de Estado. Es decir, una rotonda bien aprovechada y en pleno centro de la capital.

El país que tiene más glorietas, y de forma indiscutible, es Francia con casi 43.000 de ellas en todo su territorio. No es poca cosa, aunque España está en el top 5 con más de 15.000 de ellas. Posiblemente, la rotonda más importante o, por lo menos, la más conocida es la del Arco del Triunfo.

Curiosamente, es una de las glorietas que más accidentes registra en Francia, porque convergen hasta 12 avenidas. Precisamente, al ser una rotonda con un amplio número de accidentes, los que son nóveleslos que son nóveles en el país galo tienen totalmente prohibido acceder a esta glorieta.

Hemos hablado de las que hay repartidas por el globo, pero tampoco hace falta irse muy lejos para ver verdaderas obras de arquitectura circular, tanto para bien como para mal. Por ello, en Badajoz está la más grande y bonita de Europa, conocida como la Montaña Mágica.

Mide 1,3 kilómetros de ancho y la montaña asciende hasta los 400 metros. Es realmente impactante y es el sexto monumento natural de Extremadura, por lo que si te la encuentras quedarás impresionado.

La localidad madrileña de Leganés cuenta con unas pocas rotondas verdaderamente llamativas, desde una con un dragón en su interior hasta otra con forma de montaña rusa. Sin embargo, una de las más extravagantes es una con ‘Las Meninas’ creadas por Máximo Riol. Lo más impactante está debajo de sus faldas, ya que puedes diferenciar a la menina del menino.

No salimos de la Comunidad de Madrid, porque si hablamos de extravagancia no se puede obviar, porque es difícil, al osito verde de la localidad de Boadilla del Monte. Recuerda a los clásicos ositos Haribo de gominola, aunque esta rotonda parece casi un visitante extraterrestre. No será la más agraciada, pero no puedes parar de mirar a ese osito, aunque de pequeño tiene poco.

Por último, debemos destacar la glorieta de Arroyo de la Encomienda en Valladolid. Esta localidad tiene una rotonda que se conoce como la de los 300 holas. En efecto, el nombre no miente y es que en su interior hay unos postes que dicen ‘hola’ en hasta 316 idiomas. Cualquier persona del mundo sentirá la bienvenida a este pueblo.