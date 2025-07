¿Las grúas que no tienen la etiqueta de la DGT pueden entrar a las ZBE?

En las ciudades de España que cuenten con más de 50.000 habitantes se irá haciendo una realidad la implementación de las ZBEimplementación de las ZBE. Sin embargo, estas áreas están teniendo serios problemas para instalarse y con algún que otro debate.

Ya no solo es la ansiedad de los ciudadanos por adquirir un coche con etiqueta, sino que las grúas se están enfrentando a una nueva realidad: los vehículos de sus flotas sin el distintivo no pueden acceder a la ZBE. Es cierto que existe un truco para cambiar la etiqueta B por una C, aunque no todos pueden lograrlo.

La realidad de esta cuestión es que muchas grúas que prestan ayuda en las carreteras de todo el país no tienen etiqueta y no tienen permitido acceder. Por esta razón, muchos de estos vehículos no pueden ofrecer asistencia en las zonas de bajas emisiones, porque no lo tienen permitido.

Como es lógico, esto es un grave problemaesto es un grave problema, ya que las grúas están pensadas para ayudar a aquellos que han tenido un problema y para retirar los vehículos que han sufrido accidentes o que están mal estacionados.

Ciudades como Madrid o Barcelona son las que más problemas atesoran en este sentido, porque también tienen las ZBE más restrictivas de España. Así pues, el debate está servido, ya que algunas de estas áreas sí que permiten a los servicios de este estilo entrar sin la etiqueta, como es el caso de Boadilla del Monte (Madrid).

Sin embargo, desde Europa Press informaron de que el Partido Popular ha emitido una propuesta en el Congreso de los Diputados sobre esta enorme problemática. Dicha proposición se centra en reformar la Ley de Movilidad Sostenible para que las grúas sin etiqueta pudieran entrar en la ZBE.

No obstante, habría una letra pequeña en esta reforma, como que esos vehículos entraran de forma puntual y solo para ofrecer sus servicios. Además, tendrían que comunicarlo a las responsabilidades de tráficoresponsabilidades de tráfico pertinentes. Por último, el Partido Popular también dejaba claro que las grúas sin etiqueta deberían inscribirse en el REAV (Registro Estatal de Auxilio en Vías Públicas).