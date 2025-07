¿Qué pasa si al motor del coche le entra agua?

La lluvia y las inundaciones son desafíos recurrentes para los conductores, pero ¿sabías que un simple charco profundo podría convertirse en la pesadilla de tu motor? Aunque los vehículos están diseñados para resistir el agua hasta cierto punto, la entrada de esta al motor puede desencadenar una cadena de averías costosas y peligrosas.

El Real Automóvil Club de España (RACE)Real Automóvil Club de España (RACE) advierte que la mecánica de los coches no está preparada para lidiar con agua en sus entrañas. Un motor de cuatro tiempos, que requiere aire y combustible para funcionar, puede sufrir graves daños si este equilibrio se ve alterado por la entrada de agua.

El agua en el motor puede causar errores en el flujo de aire, problemas de mezcla de combustible, y lo peor: daños irreparables en componentes como pistones y válvulas. Si intentas arrancar un coche inundado, las consecuencias podrían ser devastadoras: desde la rotura del motor hasta el taponamiento del sistema de escape.

Entre los principales signos de alarma para saber si a tu coche le ha entrado agua se destacan los siguientes:

Un coche al que le ha entrado agua en el motor no es algo tan comúnno es algo tan común, por lo que es normal que si te llegase a pasar no sepas qué hacer exactamente. Por ello, algunos de los mejores consejoslos mejores consejos para pasar este mal trago serían los siguientes:

Algunos todoterrenos están diseñados con snorkels que protegen el motor al permitir que respire desde el techo. Pero para la mayoría de los vehículos, un encuentro con el agua puede ser desastroso si no se toman precauciones.

La prevención es tu mejor aliado.La prevención es tu mejor aliado Conducir con cuidado en días lluviosos y evitar zonas anegadas puede ahorrarte miles de euros en reparaciones. Que entre agua en el motor del coche es una situación estresante, pero si sabes cómo actuar de forma rápida te evitarás los malos tragos.