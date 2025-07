10 errores que no debes cometer al camperizar tu furgoneta

La camperización de vehículos se ha puesto de moda, y muchas personas se aventuran a ello sin tener experiencia y prácticamente guiados por tutoriales de internet. Pero ojo, porque a la hora de camperizar camperizarno todo es tan sencillo como parece. Desde planificar el espacio hasta cumplir con la legislación, hay una serie de errores que muchos cometen y pueden acabar con grandes pérdidas económicas. Por ello aquí te dejamos una lista con los 10 errores más comunes a la hora de camperizar una furgoneta.

Lanzarse a modificar tu vehículo sin pensar es un gran error. Es imprescindible medir bien el espacio, dibujar un plano (aunque sea a mano) y tener claro qué necesitas. Piensa en lo básico: cama, cocina, almacenaje. Usa herramientas como SketchUp o, si lo prefieres, lápiz y papel. Pero no improvises.

Aunque a nadie le gustan los papeleos, y lo único que apetece una vez se acaba la camperizaciónes irse de viaje, es esencial homologas todas las modificaciones, ya que si no tu camper no será legal y ‘suspenderá’ en la ITV. Habla con un ingeniero homologador antes de empezar y asegúrate de cumplir con la legislación vigente.

Tal y como está la cosa es tentador gastar menos en materiales como madera o aislamiento, en la camperización lo barato suele salir caro. La madera contrachapada resistente mejor la humedad, y el aislamiento como el XPS o la lana de roca, hará que tu camper sea habitable en cualquier época del año. Eso sí, estas opciones son más caras que otras en el mercado.

Como decíamos antes, un mal aislamiento se nota. Si no trabajas bien este aspecto, en verano tendrás un horno y en invierno una nevera. Y si no lo insonorizas, cada coche que pase a tu lado o cada ruido que del exterior, será un despertador. Invertir en materiales de calidad hará de tu camper un lugar confortable, que es a la postre lo que hará que te apetezca vivir en ella.

El sistema eléctrico es delicado. Si no sabes lo que haces, lo mejor es contratar a un profesional. Calcula tus necesidades energéticas (según los dispositivos que quieras usar) y no te la juegues. Los cortocircuitos no son buenos compañeros de viaje.

Parece un detalle menor, pero no lo es. Una claraboya con ventilador es imprescindible, y si puedes, incluye ventanas laterales que se abran. Esto evitará malos olores, condensación y hará tu espacio mucho más agradable.

Si cargas la furgoneta sin pensar en el equilibrio, vas a tener problemas al conducir. Coloca los elementos más pesados, como los depósitos de agua, en zonas bajas y céntricas. Esto garantiza estabilidad y seguridad.

Cada furgoneta tiene un límite de peso, y pasarte no solo es ilegal, sino peligroso. Revisa la MMA de tu vehículo y tenlo en cuenta antes de añadir muebles, electrodomésticos o el resto de cosas.

Un mueble mal anclado puede convertirse en un proyectil en caso de frenazo. No escatimes en anclajes de calidad y revisa todo antes de salir a la carretera. Mejor prevenir que lamentar. Además si algo va mal anclado generará molestos ruidos durante la conducción.

Hay que tener en cuenta que la camperización es como las reformas, siempre se salen de presupuesto. Haz una lista de todo lo que vas a necesitar, desde materiales hasta herramientas, pasando por posibles instaladores. Añade además un margen para imprevistos. Y si se te va de presupuesto, prioriza lo más importante y deja lo demás para más adelante.

Transformar una furgoneta en una camper es una experiencia única. Pero si no quieres que se convierta en un dolor de cabeza, evita estos errores.