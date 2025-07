Las funciones más desconocidas del cinturón que son realmente útiles

El cinturón de seguridad es un elemento totalmente identificativo de los coches, sin él se nos haría raro entrar a un vehículo. De hecho, es uno de los que más vidas salva cuando vas al volante y los datos de la DGT son claros: el 25% de los fallecidos en siniestros viales no lo usaban.

Además de salvar vidas, el cinturón de seguridad tiene otras muchas funciones que, seguramente, no conocías y que te pueden venir muy bien en algunos momentos. Algunos de ellos los ha revelado el influencer @Juliwheels en su cuenta de TikTok.

La primera de las funciones algo desconocidas del cinturón es que puede ser realmente útil si te llegas a quedar tirado con el coche. Muchas personas simplemente bajan las ventanillas y empiezan a tirar del vehículo.

Sin embargo, puedes abrir la puerta, sacar el cinturón por fuera y cerrarla después. De esta forma, lo usarías como una especie de arnés que te ayudará a maniobrar con el volante, además de hacerte la tarea de tirar del vehículo más sencilla.

No obstante, para hacer esto no debes estar en pendiente, ya que el coche podría tirar de ti y quedarte enganchado, lo cual sería una situación bastante peligrosa.

La segunda utilidad del cinturón es la de averiguar cierta información del coche como, por ejemplo, si ha tenido algún accidente. Además, si nunca has tenido que cambiarlo podrías saber exactamente el año de fabricación.

Todo esto se consigue mirando la fecha de fabricación del cinturón y, posteriormente, irte a la placa del coche. En esa placa, el décimo dígito te dirá el año de fabricación. Todo ello gracias a una tabla que se muestra en el vídeo. En el caso de que no coincidan el código y el año, lo más probable es que el vehículo haya tenido un accidente y tuviera que cambiarse.

Por otra parte, antes de adquirir un coche de segunda mano es muy recomendable que saques todo el cinturón y veas si tiene marcas de agua, tierra o si hay polvo y mucha suciedad. Puede darse el caso de que todo eso provoque que el cinturón se quede enganchado y no salga, por lo que tendrás que cambiarlo.

Muchas personas es posible que no conozcan realmente la función de esa lengüeta en los cinturones de seguridad, ya que suele pasarse por alto. Sin embargo, la realidad es que permite que el cinturón no cause daños en el interior cada vez que te lo quitas, ya que amortigua.

También es interesante destacar que hace que el cinturón se quede en su sitio, evitando así que empiece a envolverse o retorcerse en su interior. No obstante, su función primordial es la de ser un añadido en caso de accidente, ya que solo cede en casos de gran presión, por lo que esos pocos centímetros pueden suponer una enorme diferencia entre la vida y la muerte.