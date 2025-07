Adiós a la ITV para estos vehículos: el cambio de ley de la DGT

Con la entrada en vigor del renovado Reglamento de Vehículos Históricos, la Dirección General de Tráfico (DGT) introduce importantes cambios que afectan a los vehículos con 30 años o más de antigüedad, brindándoles ventajas como quitarles la ITV periódica, pero limitando su uso para garantizar un impacto ambiental reducido.

La nueva normativa establece que los vehículos históricos con más de 60 años ya no estarán obligados a someterse a inspecciones técnicas periódicas, aunque sus propietarios podrán optar por revisiones voluntarias. Los ciclomotores históricos, por su parte, quedan totalmente exentos de la ITV.

Para minimizar el impacto ambiental, los vehículos históricos solo podrán circular un máximo de 96 días al año. Además, los ayuntamientos deberán permitir que estos vehículos puedan acceder a zonas de bajas emisiones (ZBE), una medida que busca equilibrar la conservación del patrimonio automovilístico con los objetivos ecológicos.

Los vehículos históricos que no cuenten con cinturones de seguridad debido a su diseño tendrán un límite de velocidad de 80 km/h. En cuanto a los pasajeros, se prohíbe que menores de estatura igual o inferior a 135 cm viajen en estos coches si no disponen de sistemas de retención infantilno disponen de sistemas de retención infantil.

La regulación introduce los “servicios técnicos de vehículos históricos”, organismos especializados que evaluarán estos vehículos y emitirán los certificados necesarios para su catalogación. Este cambio busca agilizar y abaratar el proceso, antes gestionado por laboratorios autonómicos. Además, los requisitos serán algo más estrictos para calificarlos.

Para que un coche sea clasificado como histórico, deberá haber sido fabricado hace al menos 30 años, estar en su estado original y no haber sufrido modificaciones significativas. Además, deberá estar en buen estado de conservación. La normativa también suprime la categoría de vehículos de colecciónvehículos de colección como posibles históricos, enfocándose en preservar solo los de mayor valor patrimonial.

La reforma busca armonizar la legislación española con las normativas de la Unión Europea, evitando la fuga de vehículos históricos hacia otros países y protegiendo el patrimonio cultural automovilístico del país.

Con esta actualización, la DGT da un paso adelante en la regulación de vehículos históricos, equilibrando la conservación del legado automovilístico con los desafíos ambientales y de seguridad del presente. ¿Será esta normativa el impulso necesario para revitalizar el interés por los coches clásicos en España?