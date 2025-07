¿Te pueden multar por conducir con abrigo en invierno? Esto dice la ley

Con la llegada del, muchos conductores se preguntan si la comodidad de llevar un abrigo voluminoso al volante podría convertirse en un problema legal. Aunque parezca una situación trivial, la realidad es que conducir con prendas que limiten la movilidad o interfieran con el control del vehículo puede conllevar sanciones.

El artículo 18.1 del Reglamento General de Circulación en España establece que el conductor debe mantener en todo momento la libertad de movimiento necesaria para garantizar su seguridad y la del resto de usuarios de la vía. En este sentido, para conducir con abrigo, una prenda excesivamente voluminosa podría ser considerada un obstáculo.

Por ejemplo, un abrigo que dificulte maniobrar el volante, accionar los pedales o visualizar correctamente el entorno puede interpretarse como una conducta negligente. En estos casos, las autoridades podrían imponer una multa de hasta 200 euros.

Aunque las sanciones por este motivo no son habituales, sí se han registrado situaciones en las que la ha advertido sobre los riesgos de conducir con ropa inadecuada. Los expertos recomiendan optar por prendas ajustadas o, si es necesario, retirar el abrigo antes de empezar a conducir para evitar restricciones en los movimientos.

Además, en caso de que el vehículo tarde en alcanzar una temperatura cómoda, una alternativa es usar mantas térmicas o calefacción regulada, pero siempre priorizando la libertad de movimiento al volante.

La clave está en recordar que cualquier elemento que interfiera con el control del vehículo puede ser motivo de sanción. Aunque el uso del abrigo al conducir no sea directamente multable, la seguridad debe ser siempre la prioridad. En este caso, existen muchas infracciones o sanciones por motivos parecidos: el uso de chanclas o tacones, , etc. Por lo tanto, la mejor forma de evitarlo es, simplemente, no usando estas prendas.

Así que, si te preguntas si es buena idea conducir con ese plumas gigante, piensa en tu comodidad, en la seguridad de quienes comparten la carretera contigo y, por supuesto, en evitar un susto innecesario para tu bolsillo. Este invierno, disfruta del camino sin sorpresas y con total control al volante.