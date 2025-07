¿Qué es obligatorio en España las cadenas o los neumáticos de invierno?

El invierno se acerca poco a poco, al menos en cuanto a la fecha oficial, ya que en muchos lugares las temperaturas son invernales. Por ello, la nieve irá siendo una realidad palpable en muchas zonas de España. Además, el problema del hielo en los cristales del coche será otra normalidad en estos meses.

Hace algunos años, las cadenas para los neumáticos dejaron de ser obligatorias en los maleteros. Sin embargo, la ley no es tan sencilla y conviene resolver esta duda recurrente para que no te lleves una multa innecesaria.

Al igual que en muchos otros casos, las normas de conducción no son demasiado simples. Como mencionábamos anteriormente, llevar cadenas en el coche ya no es obligatorio, pero sólo llevarlas porque si la situación lo requiere deberás usarlas.

De hecho, los neumáticos de invierno fueron los sustitutos de estas cadenas, aunque depende del tipo de goma. Básicamente, este tipo de neumáticos tiene dos variantes: los M+S y los 3PMSF. Los primeros, son los más básicos y garantizan la suficiente seguridad si está nevada la vía.

Sin embargo, los únicos tipos de neumático que permiten no usar la cadenas son los segundos. Por lo tanto, si la Guardia Civil te para y llevas neumáticos de invierno M+S sin cadenas, podrían multarte, ya que los 3PMSF son los únicos con los que puedes olvidarte de ellas.

Por lo tanto, si no quieres arriesgarte mucho o, simplemente, no quieres usar las cadenas, lo más aconsejable es adquirir unos neumáticos de tipo 3PMSF. De esta forma, podrás usarlos durante todo el invierno y no tener que llevar las cadenas ni usarlas.

Una vez vistos los tipos de neumáticos y cuales son los que eximen del uso de cadenas, quizás necesites saber cual es la forma de diferenciar los distintos tipos. Puede parecer algo complejo, pero en realidad lo tienes delante de tus ojos.

Para ello, tendrás que ir a tus neumáticos y mirar en el costado. Al igual que en las gomas normales hay letras que indican la velocidad máxima recomendada, en los de invierno se ven otra serie de dibujos.

De esta forma, si existe un símbolo de una montaña con tres picos y un copo de nieve en su interior, ese neumáticos será de invierno. Además, justo al lado del dibujo se especifica el tipo ya sea M+S o 3PMSF. Con ello, ya podrás identificar el tipo de neumático de invierno que tienes.