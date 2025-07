10 claves sobre la recarga de las motos eléctricas

La experiencia de conducir una motocicleta eléctrica es, sencillamente, transformadora. Desde el primer giro del puño, la aceleración explosiva y el par motor instantáneo de una Zero dejan claro que estamos ante algo único. La entrega de potencia es tan inmediata y contundente que resulta casi imposible comparar esta sensación con la de una moto de combustión tradicional. Y todo ello acompañado de un respeto absoluto por el medio ambiente: cero emisiones, cero ruido y un impacto ecológico mínimo.

Por supuesto, los retos de la electrificación, como las dudas en torno a la recarga, aún persisten para algunos. Sin embargo, los avances en infraestructuras, tanto públicas como privadas, no han dejado de crecer, y la brecha con las tradicionales gasolineras se acorta rápidamente. En este contexto, Zero Motorcycles España se ha volcado en despejar las últimas incertidumbres de los usuarios. Con información clara y soluciones prácticas, han convertido lo que antes podía ser un obstáculo en un motivo más para dar el salto hacia la movilidad eléctrica. Porque la revolución ya no es una promesa: está aquí, lista para ser vivida.

La oferta de puntos de recarga de acceso público en España se sitúa actualmente en 37.876, según el último Barómetro de Electromovilidad de ANFAC (Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones), correspondiente al tercer trimestre de 2024. En lo que va de año, han comenzado a operar 8.575 puntos nuevos, lo que supone un incremento del 22%, un indicador de que en España se sigue avanzando en materia de electrificación.

Cabe destacar que existen 10.333 puntos instalados no operativos (bien por encontrarse en mal estado, averiados o que aún no han sido conectados a la red de distribución eléctrica) que de funcionar elevarían la oferta a 48.209 puntos.

De los 37.876 puntos de recarga de acceso público, 21.719 están situados en entornos urbanos, mientras 16.154 se trata de puntos interurbanos.

Del total de puntos de recarga de acceso público, los puntos de carga ultrarrápida superior o igual a 250 kW alcanzan un total de 974; entre 150 y 250 kW, un total de 1.731; entre 50 y 150 kW de potencia, 6.633; entre 22 y 50 kW, 1.631 puntos; y, finalmente, el 71% de los puntos de recarga de acceso público en España son de baja potencia (un total de 26.907), es decir, inferior a los 22 kW, y suficientes para cargar una Zero a su máxima capacidad de 12 kW emplee 1h y 15 minutos en cargar al 95%.

En España, el ranking de comunidades autónomas con más infraestructura de acceso público a la recarga eléctrica sitúa a Cataluña a la cabeza (con 9.066 puntos), seguida por Madrid (4.985), Andalucía (4.544), Valencia (4.116), Castilla y León (2.546), País Vasco (1.601), Galicia (1.553), Castilla La Mancha (1.542), Islas Canarias (1.540) y Baleares (1.122).

Para localizar puntos de recarga para tu moto eléctrica, actualmente existen cada vez más sitios webs y aplicaciones móviles especializados en ubicarlos en un mapa, tanto a nivel nacional como internacional. De esta forma, pensando principalmente es los trayectos no cotidianos, podrás encontrar de forma sencilla una estación donde enchufar tu motocicleta. Además, ofrecen informaciones variadas: potencia y tipo de conector, coste, horarios y disponibilidad en tiempo real, puntos públicos o privados, planificación de rutas, etc.

Por supuesto, el navegador más popular para dispositivos móviles permite también encontrar estaciones o electrolineras para recargar las baterías de tu motocicleta eléctrica Zero.

Accediendo a través de la aplicación Google Maps en el móvil o del navegador en el ordenador, basta con seleccionar en los filtros de búsqueda la opción “Estaciones de recarga” -dentro de la categoría “Servicios”- o directamente escribir en la barra de búsqueda frases específicas como por ejemplo “puntos recarga moto eléctrica”, “electrolineras moto” o “estaciones carga moto eléctrica”. También puedes añadir la ciudad o localidad en la que te encuentras para acotar la búsqueda. A continuación, desplázate por el mapa para examinar los diferentes puntos de recarga marcados, cada uno de los cuales te ofreceré información detallada. Puedes incluso guardar tus estaciones favoritas para futuras búsquedas.

Diversos factores influyen en la duración de la carga de una motocicleta eléctrica, principalmente el nivel de carga del que disponga la batería en el momento de enchufarla, la capacidad de dicha batería y la potencia del cargador. En el caso de tratarse de una Zero de última generación los tiempos son estos, aproximadamente.

El coste de una recarga se establecerá en función de la tarifa eléctrica, que varía según la región y el proveedor de la energía, y de la cantidad total de kWh consumidos. Si el precio medio de la electricidad en España en 2023 ha sido de 0.23 euros por kilovatio-hora (kWh) utilizando un enchufe doméstico, para recargar por completo una batería Zero de 7.2 kWh el coste será de 1.65 euros, que nos daría una autonomía de aproximadamente 105 km; en el caso de las baterías más grandes de 17.3 kWh, como las de la DSR/X o la SR/F, el coste de una carga completa aumentaría hasta los 3.9 euros, para una autonomía de hasta 280 km. Por lo general, una motocicleta eléctrica podría recorrer 100 km por menos de 1 euro.

Si los modelos de Zero Motorcycles destacan por sus prestaciones, tanto en aceleración como por capacidad de batería y por ende autonomía, la firma estadounidense ofrece la posibilidad de aumentar tanto la velocidad de carga como la capacidad de las baterías a través del Rapid Charge con 6 kW extras y Power Tank con 3,6 kWh adicionales, ambos opcionales, llegando a ofrecer una potencia de carga máxima de 12,6 kW y una capacidad de la batería de 20,9 kWh. Para montar el Rapid Charge y el Power Tank deberemos pasar por el concesionario aunque dependiendo del modelo el aumento de la capacidad de la batería se puede hacer a través de la Cypher Store con un solo click, donde también se pueden adquirir más prestaciones como la navegación curva a curva.