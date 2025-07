José Correia (Anesdor): “Mi principal objetivo es continuar impulsando la moto y el vehículo ligero como transporte ideal en la movilidad”

José Correia, director de la división de motocicletas para España y Portugal de Honda, toma el relevo de Jordi Bordoy al frente de ANESDORANESDOR, la Asociación Nacional Española de Dos Ruedas, una presidencia en la que se enfrenta a retos como el impulso a la movilidad sostenible, la reducción de la siniestralidad y el cambio de paradigma de un gran evento del sector a nivel nacional.

¿Cuáles son los principales objetivos que se ha marcado al asumir la presidencia de ANESDOR?

Mi principal objetivo se centrará en continuar impulsando la moto y el vehículo ligero en nuestro país como modo de transporte ideal en la movilidad, sin perder de vista dos grandes e importantes retos: cooperar con las administraciones públicas para reducir la siniestralidad en dos ruedas y abordar la diferente velocidad a la que se está produciendo la transición hacia la electrificación del coche y de la moto.

Usted tiene una trayectoria extensa en el sector motociclista, ¿cómo cree que su experiencia en Honda influirá en su visión y liderazgo en ANESDOR?

La experiencia en el sector es un factor importante, pero lo más importante para conseguir nuestro objetivo de impulsar la moto es el empuje de las empresas de la Directiva de ANESDOR, como de todo el equipo de la Secretaría que trabaja duro en la consecución de este objetivo.

En sus declaraciones de toma de posesión mencionó la movilidad sostenible. ¿Qué papel cree que puede desempeñar el sector de las dos ruedas en la transición hacia un modelo de transporte más ecológico?

Debido al mayor aprovechamiento de espacio, a su menor huella ambiental y a su coste reducido que la hace accesible a toda la sociedad, la moto va a ser cada vez más protagonista en la movilidad y por lo tanto contribuirá a la sostenibilidad.

Uno de sus objetivos es reducir la siniestralidad en motocicletas. ¿Qué medidas específicas se plantean desde ANESDOR para lograr este objetivo?

Para ANESDOR la seguridad vial es un asunto prioritario. Para reducir la siniestralidad hay tres puntos destacados. La tecnología: nuestra industria está invirtiendo mucho para producir vehículos más seguros. La educación: las escuelas de las marcas junto con una mayor inversión de la Administración en formación post carnet y concienciación para lograr usuarios más seguros. Y las infraestructuras, que dependen de la Administración y deben adaptarse a la moto.

La electrificación es un reto importante en el sector. ¿Cómo planea ANESDOR abordar las diferencias de velocidad de transición entre motocicletas y automóviles hacia la movilidad eléctrica?

Como ha dicho la UE, la contribución de la moto y los vehículos ligeros al total de las emisiones del tráfico no es relevante, por lo que es normal que las autoridades no nos presionen como están presionando a los coches. Además tenemos una diferencia técnica importante, los coches tienen mucho espacio para ubicar las baterías, y no es el caso de la moto. La moto debe ser ágil y pesar poco, por lo que las baterías deben ser pequeñas y esto limita la autonomía y prestaciones.

La electrificación de la moto se centrará primero en los scooters y motos más urbanas, mientras trabajamos en superar el reto tecnológico todavía pendiente en las motos de prestaciones más altas en las que el efuel sería un complemento inteligente para solucionar el problema.

En el pasado, ANESDOR ha trabajado en estrecha colaboración con la DGT en temas de seguridad vial. ¿Continuará y se ampliará esta cooperación bajo su liderazgo?

Rotundamente sí, seguiremos trabajando y ampliando nuestra colaboración con la DGT, y con todas las administraciones que tienen competencias en materia de seguridad vial. Es un tema absolutamente prioritario para nuestra Asociación.

En términos de regulación, ¿qué cambios legislativos considera prioritarios para apoyar el crecimiento del mercado de las motocicletas en España?

El principal cambio que queremos lograr es que las administraciones públicas le den a la moto y a los vehículos ligeros un trato singular y diferente al coche en diferentes vertientes como la movilidad, y las políticas ambientales.

La personalización y el crecimiento de subsectores como el de las motocicletas eléctricas o los scooters son tendencias en auge. ¿Qué lugar ocupan en la estrategia de ANESDOR para el futuro del sector?

La estrategia de ANESDOR es integradora de toda la cadena de valor de la moto y los vehículos ligeros. No sólo integra todos los vehículos que componen la categoría L de homologación, también la industria de componentes y accesorios, equipamiento de protección y otros ámbitos económicos como el mototurismo o los servicios de movilidad.

Hace ya dos años que el sector no tiene un gran evento. ¿Cómo se presenta este 2025 para recuperar una cita como Vive la Moto? ¿Cuáles serán las claves?

El modelo de feria tradicional tal como lo conocíamos se ha transformado debido a internet. La gran feria del sector de la moto y los vehículos ligeros es internacional y es en Milán. En la inauguración de EICMA se presentan todos los nuevos modelos, lo que resta protagonismo a exposiciones locales posteriores. A nivel nacional, abordaremos diferentes eventos y espacios de encuentro con nuestros clientes, para ello necesitamos un consenso de la mayoría de los operadores alrededor de un nuevo formato.