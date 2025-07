Alquilar una camper por primera vez: todo lo que tienes que saber

El movimiento camper movimiento camperse desarrolló con fuerza a partir de la pandemia, como una nueva opción a tener en cuenta a la hora de disfrutar de las merecidas vacaciones. El problema surge a la hora de realizar la inversión necesaria para adquirir una camper o una autocaravana. El rango de precios es amplio, pero siempre su coste va a ser elevado. Y existe la duda de si nos adaptaremos a esta forma de viajar.

Aquí es cuando se presenta la opción de alquilar una camperalquilar una camper. Gracias a ello tenemos la posibilidad de probar si nos gusta esta modalidad de ocio, o incluso repetir en más ocasiones, ya que si el uso de una camper no es intensivo, en la mayoría de los casos no suele resultar rentable su adquisición. Y hay que tener en cuenta que tendríamos que pagar por un alquiler de una plaza de parking cuando no la estemos usando, si no disponemos de un lugar para ello en nuestra propia casa.

Nos decidimos a probar nuestra primera experiencia con RoadsurferRoadsurfer, una empresa internacional de alquiler de campers con varias sedes en España que nos ofreció bastantes garantías y una amplia variedad de modelos donde elegir.

Por supuesto podemos acudir físicamente a una de sus sedes, pero vía web se pueden realizar con mucha sencillez todas las gestiones necesarias. Elegimos en primer lugar la sede en la que vamos a recoger y devolver la camper, seguidamente las fechas y automáticamente te presentan los modelos disponibles para el período elegido, con sus características y precios, por día y el total.

Abriremos nuestra cuenta de cliente, muy útil, ya que registra todas nuestras transacciones, recibos de pagos, y te permite entre otras cosas agregar conductores, modificar la recogida y devolución, actualizar la modalidad de seguro contratado, etc. Así mismo, aporta bastante información sobre el modelo camper contratado. Todo online y muy intuitivo. Además, ofrece información muy importante sobre los pasos a seguir si llegamos a tener cualquier inconveniente durante nuestra ruta.

Roadsurfer ofrece en todos sus contratos kilometraje ilimitado, la inclusión de un segundo conductor desde el tipo de contrato más básico, así como la modificación o cancelación de reserva hasta 48 h antes con la opción Flex.

Una vez tengamos clara nuestra elección aconsejamos contratar el paquete de cobertura “Complete”. Como su nombre indica su cobertura es muy completa y ofrece una gran tranquilidad a la hora de embarcarnos por primera vez en nuestra aventura camper.

De entre las opciones que se nos ofrecieron elegimos el modelo denominado Family Finca, que realmente es una Volkswagen Grand CaliforniaVolkswagen Grand California. Para una primera vez y ser tres adultos no queríamos estrecheces que, aun así, si no estás acostumbrado a esta forma de viajar las hay. El truco consiste en ser muy ordenado y organizado, de esta manera nos podremos mover por nuestra camper sin agobios.

Es un modelo con un amplio equipamiento, con una cama de matrimonio en la parte trasera, arriba del maletero, sorprendentemente espaciosa, y otra escamoteable en la parte superior de la cabina del conductor, más indicada para dos niños o un adulto que esté ágil, puesto que hay que subir por unas escaleras plegables. Dispone de una cocina con dos fogones a gas, fregadero y una nevera con congelador, con un tamaño adecuado para guardar lo imprescindible. He de decir que nos sorprendió porque su capacidad de enfriamiento es como el de una nevera de casa y el congelador, realmente congela. Por cierto, todo el menaje de cocina viene incluido.

A destacar los armarios distribuidos por todo el interior, aprovechando cada espacio de la camper, imprescindibles para, como he apuntado unas líneas atrás, ser organizados.

Su cuarto de baño, sí, es pequeño, pero perfectamente utilizable, con su ducha de agua caliente, inodoro, lavabo con espejo y un armarito muy práctico.

Para los días fríos dispone de calefacción estacionaria, no así aire acondicionado que sólo está en uso con el motor encendido. Y con enchufes de 230 V para poder conectar todo lo que necesitemos.

Cuenta así mismo con toldo exterior, que viene muy bien porque la camper incluye sillas y mesa de camping, así como todo el menaje necesario para poder comer o tomarte un simple aperitivo.

Una camper se basa en utilizar al máximo el espacio disponible, transformándolo a conveniencia, por ejemplo, los asientos de piloto, copiloto y resto de pasajeros, que se aprovechan, junto con una mesa desmontable, para utilizarlos como un práctico salón.

Respecto a lo que se refiere estrictamente a la conducción, la Volkswagen Grand California monta un motor TDI de 163 CV que mueve este vehículo de un tamaño considerable con una gran facilidad, con unas recuperaciones realmente sorprendentes. A nosotros nos hizo un consumo de 9,1 litros de diésel por 100 km, en ciclo combinado, en su mayoría autovía, que teniendo en cuenta el peso y su aerodinámica está más que bien. Tenemos que tener presente en todo momento que estamos conduciendo un vehículo con un gran peso por lo que sus inercias son superiores a las de un automóvil, y por supuesto con una altura considerable, a tener muy en cuenta a la hora de circular y saber por dónde pasar y por dónde no.

Existen una serie de aplicaciones a tener en cuenta. Seguro que existen muchas más, pero os vamos a recomendar las que utilizamos nosotros, comprobando in situ su utilidad. Todas ellas disponibles tanto en Android como iOs y gratuitas.

Roadsurfer mantiene vivo el contacto gracias a correos con los que va ofreciendo mucha información práctica, con todos los detalles necesarios relacionados con el alquiler de nuestra Family Finca, así como propuestas de rutas muy interesantes.

Hasta que llega el correo crucial: el tutorial de la camper elegida. Consiste en una detallada descripción de nuestro modelo con toda la información necesaria para poder emprender nuestras vacaciones, sin dudas sobre todos los controles y acciones necesarias diarias. De hecho, debemos leerlo en su totalidad puesto que en caso contrario no permite la recogida. Tranquilos, no es difícil, pero sí muy necesario si se es novato en este apasionante mundo camper.

Y llega el día esperado. A la hora de cerrar la contratación elegimos tanto el día y la hora de recogida, como de devolución. Acudimos a las instalaciones de Roadsurfer a recoger nuestra camper. Una vez firmado todo lo que haya que firmar, con el tutorial fresco, un técnico de la empresa nos explica todos los pormenores en el mismo vehículo, respondiendo a todas nuestras dudas.

Una vez todo claro ya sólo nos queda disfrutar de la aventura. Tenemos que tener en cuenta una serie de consideraciones a la hora de su devolución. La primera respetar el horario seleccionado ya que en caso contrario podemos perjudicar a otras personas que hayan alquilado la camper, ya que esta requiere de un tiempo de adaptación y solución de problemas. La segunda devolverla en unas condiciones de limpieza razonables, y por último con el depósito de combustible tal como nos lo llevamos.

Para quien no se haya atrevido todavía es una experiencia que no nos podemos perder. Por lo menos que no nos lo cuenten.