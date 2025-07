Los 6 finalistas del Premio Coche del Año de los Lectores: BYD Seal U

El SUV eléctrico BYD Seal UBYD Seal U ha conseguido meter se en la final del Premio Coche del Año de los Lectores de Prensa Ibérica gracias a una fórmula que no deja indiferente a nadie: un vehículo premium al alcance de más conductores.

El diseño habla por sí mismo. Es un SUV que consigue ser elegante y aerodinámico a partes iguales, reflejando su carácter premium. Los faros delanteros estilizados y los pilotos traseros, que cruzan toda la zaga, son detalles que le otorgan personalidad y un toque tecnológico muy atractivo. Pero la verdadera sorpresa está dentro. Materiales de ¡calidad, ajustes precisos y un nivel de insonorización notable hacen que la experiencia a bordo sea excepcional. Desde el tacto de los controles hasta la ergonomía de los asientos, todo está pensado para ofrecer la sensación de estar en un coche de categoría superior.

Con una longitud de 4,775 metros y una batalla de 2,765 mm, el Seal U ofrece uno de los habitáculos más amplios de su categoría. Tanto en las plazas delanteras como en las traseras, los ocupantes disfrutarán de un espacio más que generoso. Los asientos, diseñados para el máximo confort, y la atención a los detalles hacen que cualquier viaje, por corto o largo que sea, resulte cómodo y agradable. El maletero tampoco se queda atrás: con 425 litros de capacidad, ofrece espacio suficiente para equipaje o compras diarias, adaptándose a las necesidades de cualquier familia.

La tecnología es uno de los puntos fuertes del BYD Seal U. Su sistema de infoentretenimiento incluye una pantalla central giratoria de 12,8 pulgadas, capaz de utilizarse en orientación horizontal o vertical, lo que añade flexibilidad a la experiencia de conducción. La conectividad no se queda atrás: integra de forma inalámbrica Android e iOS, y además cuenta con actualizaciones OTA (Over The Air), que garantizan que el coche siempre esté al día con las últimas mejoras. Por si fuera poco, el Seal U incluye un avanzado paquete de asistentes de conducción, elevando la seguridad y la comodidad al volante.

En su versión 100% eléctrica, el BYD Seal U ofrece una autonomía de hasta 500 km, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para el día a día como para viajes largos. Si hablamos de potencia, no decepciona: 218 CV y 330 Nm de par aseguran una respuesta rápida y eficiente. Para quienes prefieren una opción híbrida enchufablehíbrida enchufable, el Seal U ofrece una autonomía eléctrica de hasta 125 km, más que suficiente para cubrir trayectos diarios sin gastar una gota de combustible. Uno de los secretos de su eficacia es las revolucionaria “Blade Battery” de BYD, reconocidas por ser más compacta, ligera y segura que las baterías convencionales.

Pero si algo diferencia al BYD Seal U de sus competidores, es su precio. Con todos los descuentos y ayudas aplicables, la versión 100% eléctrica se queda en 32.080 euros, un precio difícil de igualar en el segmento de SUV eléctricos premium. La sorpresa llega con la versión híbrida enchufable: a partir de 29.990 euros, es una opción extremadamente competitiva para quienes buscan electrificación sin sacrificar el presupuesto.