Toyota Land Cruiser: el rey del 4x4 vuelve con más fuerza y tecnología que nunca

A lo largo de los años, el Toyota Land Cruiser ha mantenido su reputación de durabilidad y capacidad para enfrentar los terrenos más desafiantes. En esta nueva versión, Toyota ha combinado la rica herencia del modelo con las últimas innovaciones tecnológicas y de diseño, creando un 4x4 que se posiciona como una opción ideal para quienes buscan versatilidad y rendimiento en cualquier terreno. Por supuesto, era imprescindible ponerlo a prueba. Durante tres días, hemos comprobado de primera mano el comportamiento de este todoterreno en los parajes más inhóspitos de Marruecos, observando las significativas actualizaciones en su diseño, mecánica y equipamiento tecnológico.

Esta nueva generación se construye sobre la nueva plataforma GA-F de Toyota, que muestra una rigidez sustancialmente superior y una respuesta en marcha mejorada, tanto en carretera como fuera de ella. Centrándonos en su aspecto, se podría decir que fusiona elementos retro como unas líneas robustas y cuadriculadas, recordando a los modelos originales pero con un toque contemporáneo y atemporal.

Mide 4,92 metros de largo, 1,98 metros de ancho y 1,92 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,85 metros. Destaca por esa sensación de robustez gracias a unos voladizos cortos, ángulos más pronunciados y una parte inferior de la carrocería más compacta. El frontal destaca por su imagen clásica y funcional. Los faros LED, el icónico logotipo de Toyota y detalles como las esquinas de los paragolpes fáciles de sustituir, se combinan para prevenir daños y mantener su identidad.

En tan solo siete horas, las 250 unidades de la serie especial First Edition del Toyota Land Cruiser se agotaron en España. Pero, además de esta edición especial, la gama se compone de las versiones VX y VX-L. Ambas con faros rectangulares y la última con llantas de 20 pulgadas en lugar de 18.

El interior destaca un diseño que combina durabilidad y sofisticación. Presenta materiales de primera calidad, como cueros naturales y sintéticos y acabados en aluminio, que crean un ambiente lujoso y acogedor, sin perder la esencia de un diseño sencillo y tradicional. Está disponible exclusivamente con siete plazas, ofreciendo gran flexibilidad y espacio para todos los ocupantes.

El salpicadero del Land Cruiser combina formas angulares, reflejando la robustez del exterior del coche, con líneas horizontales contundentes que facilitan la percepción de la orientación del vehículo en condiciones difíciles y brindando así una sensación de amplitud. Equipa dos pantallas de 12,3 pulgadas para el cuadro de instrumentos y el sistema de infoentretenimiento. Integran un sistema de infotainment avanzado que incluye navegación en la nube con información de tráfico al minuto y un sistema de sonido JBL de 14 altavoces que asegura una experiencia auditiva superior. A pesar de que cada vez estamos más habituados a interiores minimalistas y al control de funciones a través de pantallas táctiles, aquí encontramos una gran cantidad de botones y diales necesarios para manejar las funcionalidades de un todoterreno de este estilo, como los modos de conducción y el Sistema Multi-terrain Select.

Los asientos delanteros calefactados y ventilados, ajustables eléctricamente, ofrecen el máximo confort en cualquier viaje. El acceso a la segunda fila de asientos es fácil gracias a los estribos y agarraderas, proporcionando buen espacio entre filas y comodidad para los pasajeros. Además, dispone de una pantalla para manejar la climatización de las plazas traseras de forma independiente, una toma de 12 V y dos tomas USB-C. Es necesario mencionar que el espacio en la tercera fila está más limitado, siendo así ideal para niños o personas de baja estatura. En cuanto a capacidad de carga del maletero, cuenta con 130 litros ampliables a 556 abatiendo la tercera fila de asientos.

El nuevo Toyota Land Cruiser llega con dos motorizaciones diseñadas para satisfacer diferentes necesidades. Por un lado, está el robusto motor turbodiésel de 2.8 litros, que entrega 205 CV y se asocia a un cambio automático de 8 velocidades. Y, por otro lado, una versión híbrida ligera de 48 V que llegará a finales de 2025, que además de mejorar la eficiencia y los consumos, también le otorgará la etiqueta ECO de la DGT, proporcionando una conducción más suave y silenciosa, sin perder su capacidad para enfrentar las condiciones más difíciles.

En cuanto a los avances mecánicos, el Land Cruiser incorpora una plataforma GA-F más rígida, dirección asistida eléctrica para mayor precisión de giro, una barra estabilizadora frontal desconectable para mejorar sus aptitudes todoterreno, y un sistema de doble horquilla independiente en la suspensión delantera para mejor agarre y rendimiento en diversas superficies.

Durante la prueba dinámica por las montañas del Atlas Medio en Marruecos, el Land Cruiser demostró su capacidad para adaptarse a diversas condiciones y terrenos. Este primer contacto dentro y fuera de carretera nos confirmó que ha mejorado su confort de marcha y seguridad en carretera, sin perjudicar sus reconocidas aptitudes 4x4. Esta exigente ruta, caracterizada por sus caminos sinuosos y exigentes, resultó ser el escenario perfecto para poner a prueba las impresionantes aptitudes todoterreno de esta nueva generación. Con pendientes empinadas y senderos cubiertos de rocas, cada curva ofrecía un nuevo desafío y una nueva oportunidad para que este todoterreno brillara.

El Land Cruiser sigue siendo una opción excelente para las familias, ofreciendo siete plazas y, gracias a las mejoras de Toyota, más comodidad que nunca. Esto se debe en parte a un mejor aislamiento, una suspensión que filtra mejor las imperfecciones del asfalto a pesar de tener una configuración algo rígida, y una nueva dirección eléctrica que lo hace más preciso y le otorga un comportamiento más similar al de un coche de turismo. Durante la prueba, el motor turbodiésel de 2.8 litros y el nuevo cambio automático de ocho velocidades mostraron una respuesta instantánea, facilitando la conducción tanto en carretera como fuera de ella.

En condiciones de asfalto, el Land Cruiser no decepciona. La nueva dirección electrónica mejora la precisión al tomar curvas y reduce la necesidad de corregir constantemente, lo cual es un punto a favor en largas rutas por carretera. La insonorización ha sido notablemente mejorada, lo que contribuye a un viaje más tranquilo y agradable. Además, la posición de conducción elevada ofrece una excelente visibilidad del entorno, aumentando la seguridad y el confort.

Al aventuramos fuera del asfalto, fue cuando el Land Cruiser realmente demostró su valía. La tracción fue envidiable y el Monitor de Visión Panorámica resultó ser una herramienta muy útil para ver en qué dirección se encontraban las ruedas, lo cual es esencial en terrenos difíciles y embarrados donde a veces no sabemos bien cómo tenemos colocadas las ruedas. La motricidad del vehículo fue excelente gracias al diferencial central Torsen y la barra estabilizadora frontal desconectable, que aumentó el recorrido de las ruedas delanteras y mejoró su capacidad para superar obstáculos.

En comparación con su generación anterior, ahora absorbe mucho mejor las irregularidades del terreno y la dirección no refleja tanto las vibraciones del terreno bajo el neumático. Esto puede que no sea del agrado de los puristas del 4x4, pero no lo hace menos emocionante. Al contrario, ofrece un excelente rendimiento en todo tipo de superficies y lo convierten en un claro candidato para viajar al fin del mundo.

La gama disponible de esta serie 250 incluye la versión VX con un precio de 85.450 euros y la versión VX-L de 95.000 euros. En general, el nuevo Toyota Land Cruiser ofrece una experiencia de conducción robusta y fiable, tanto en asfalto como en terrenos agrestes. Con mejoras en confort, seguridad y tecnología, este vehículo continúa siendo un auténtico 4x4 capaz de enfrentar cualquier desafío.