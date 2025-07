Con un simple trámite puedes obtener la etiqueta C para tu coche y olvidarte de la B

Para nadie es noticia ni una novedad la existencia de las controversiales Zonas de Bajas EmisionesZonas de Bajas Emisiones. Desde hace ya un tiempo la DGT obliga a los vehículos a adquirir una pegatina o etiqueta para diferenciar sus funciones energéticas.

Pese a que el Gobierno estableció que todas las localidades con más de 50.000 habitantes debían incluir su ZBE, la realidad es que se está muy lejos todavía del objetivo. Hasta hace nada, tan solo 19 municipios tenían esta zona activada y se jugaban los fondos europeos.

Por otra parte, cada Ayuntamiento tiene muchas libertades para establecerlas. Por ejemplo, en la localidad madrileña de Boadilla del Monte se ha activado la ZBEen la localidad madrileña de Boadilla del Monte se ha activado la ZBE, pero los residentes que tengan una plaza de garaje dentro no serán sancionados, al igual que los vehículos esenciales.

Muchos conductores piensan que las pegatinas de la DGT sólo se adquieren por la fecha de matriculación y, aunque tiene parte de verdad, no es del todo exacto. Los distintivos ambientales tienen que ver con la matriculación, pero es lo menos relevante, ya que si tu coche cumple con la Euro IV, Euro V o Euro VI podrás obtener la C sin importar el año.

Se puede dar el caso de que un coche sea etiqueta B por haber sido matriculado antes del año 2006, pero si cumple con esas normativas puede, perfectamente, obtener la C. Es más, la DGT lo establece tal cual en sus páginas de información, por lo que no dudes ni un instante en comprobar si tu coche cumple con Euro IV, Euro V o Euro VI. No obstante, estas tres normativas solo son válidas para los turismos y comerciales de gasolina, porque los diésel sólo podrán tener la C si cumplen con la Euro VI.

Además, los vehículos ligeros con categoría L pueden tener la C si cumplen con la Euro III o la IV. Por último, los vehículos de mercancías y los de 8 plazas o más, excluyendo al conductor, pueden obtener el distintivo bajo la Euro VI, sin importar si es diésel o gasolina.

Una vez realizada la comprobación, deberás ir a un concesionario oficial de la marca y pedirles un certificado de conformidad. Es cierto que esto tiene un coste de entre 90 y 150 euros, pero mejor esto que buscar un coche nuevo con la etiqueta C.

En el momento que hayas obtenido el certificado, simplemente tendrás que ir a una oficina de la DGTsimplemente tendrás que ir a una oficina de la DGT para que den luz verde al cambio de etiqueta B por la C, pagando la tasa de 8,67 euros. Por último, sólo tendrás que ir a una oficina de Correos y comprar la pegatina como tal, que cuesta unos 5 euros.

No es un trámite especialmente complejo y, aunque tiene unos pocos costes adheridos, es una forma barata de obtener un nuevo distintivo con el que estarás más seguro y tranquilo. Las etiquetas C durarán más tiempo que las B, por lo que conviene comprobar este tipo de cosas.