Hyundai VIVe, el car sharing rural de Hyundai

Hyundai VIVe, el primer servicio de car sharing rural creado por Hyundai EspañaHyundai España crece año a año. Desde que inició su actividad se han activado 45 servicios en distintos municipios repartidos por todo el territorio nacional, favoreciendo la movilidad sostenible allá donde más se necesita. Pero, ¿qué es exactamente Hyundai VIVe?

Se trata de un servicio de pago por uso del vehículo orientado a municipios de la llamada ‘España Vaciada’. Tras llegar a un acuerdo con la localidad, Hyundai España dota a la población con un vehículo eléctrico y un punto de carga para que el coche pueda ser utilizado por los vecinos que se adhieran a este servicio. De este modo, muchos usuarios que no tienen acceso a un medio de transporte, pueden disponer de un coche para su día a día, su tiempo de ocio, o para cualquier emergencia.

El servicio es totalmente digital y se maneja a través de una sencilla aplicación móvil. Con ella, los vecinos pueden gestionar la reserva del vehículo y desbloquearlo para su uso, durante un máximo de 24 horas y hasta un radio de 170 kilómetros, por lo que las posibilidades son casi ilimitadas. Hyundai VIVe es gratuito durante el primer mes para los empadronados en el municipio, y a partir del segundo pasa a ser de pago, o bien por el Ayuntamiento o bien por los empadronados a modo de pago por uso.

Como apunta el director de comunicación de Hyundai España, Juanjo Martínez, “desde su lanzamiento en 2019 el proyecto ha crecido de manera exponencial. Nuestro objetivo es seguir creciendo tanto el número de municipios como en calidad del servicio. Queremos que VIVe se convierta en una herramienta de referencia en términos de movilidad sostenible para la zona rurales de toda España”.

En la actualidad Hyundai VIVe está ayudando a los vecinos de decenas de municipios, a los que pronto se podrían sumar otras seis localidades para llegar a más de 3.600 usuarios. Cinco años después de su inauguración en Campisábalos, ya son más de 17.400 los viajes que los usuarios han hecho a bordo de los coches eléctricos de Hyundai, conduciendo aproximadamente 740.000 kilómetros, lo que equivale a 62 toneladas de CO2 ahorradas a la atmósfera. Esto equivale a nada menos que plantar 744 árboles para ayudar a respirar a nuestro planeta.

Dos de las últimas localidades en sumarse a todas estas ventajas han sido Jarafuel y El Palomar. La primera la encontramos en la comarca del Valle de Ayora, pertenece a la Comunidad Valenciana y está situado a unos 111 kilómetros de Valencia. Su población actual es de unos 765 habitantes. VIVe ha cambiado la vida de los vecinos de esta localidad como ellos mismos relatan: “es un servicio muy bueno y económico. Te sale bastante más barato que ir con tu coche a donde sea, y además es sostenible. Es perfecto para cualquier salida, ya sea por rutina, ocio o emergencia”.

No menos éxito ha tenido la llegada de Hyundai VIVe a El Palomar, una localidad situada en la comarca del Valle de Albaida, a 86 kilómetros de la capital valenciana, con unos 530 habitantes. Sus vecinos lo tienen claro, y recomendarían Hyundai VIVe “especialmente a los pueblos que no tienen mucha comunicación de transporte público, ya que ofrece la posibilidad de tener un medio de transporte fácil, rápido, sostenible y encima al alcance de la mano de cualquiera; solo necesitas el carnet de conducir”.

Su alcalde Jordi Vila, también lo considera todo un éxito: “sin duda acertamos al incorporar Hyundai Vive al municipio. En apenas 11 meses el coche ya lleva recorridos casi 40.000 km. Los vecinos me piden que no lo quite porque lo utilizan mucho. Muchas veces prefieren coger este coche al suyo propio”.

No cabe duda de que Hyundai VIVe es mucho más que un simple modelo de negocio para la marca coreana. Como dice Juanjo Martínez, “que Hyundai sea líder en ventas es por supuesto un gran logro, pero cuando puedes narrar como un proyecto como este transforma comunidades enteras y facilita la vida diaria de quienes más lo necesitan, se siente que la contribución de Hyundai va mucho más allá de ser solo una marca de automóviles”.

VIVe busca ayudar a quienes más lo necesitan, otorgándoles un medio de transporte que en muchas ocasiones ha sido crucial para sobrellevar la vida en poblaciones poco habitadas como Jarafuel o Palomar.

Pero este servicio no sólo tiene un fuerte componente social, sino que además es ecológico, ya que es un transporte totalmente sostenible que cuida del medio ambiente gracias a sus vehículos 100% eléctricos. No hay que olvidar que los coches más viejos y contaminantes se encuentran mayormente en la llamada ‘España vaciada’, y con modelos como el Hyundai Kona eléctricoHyundai Kona eléctrico de VIVe, se evita arrojar a la atmósfera enormes cantidades de CO2.

Como sentencia Juanjo Martínez: “Sin duda queda demostrado que Hyundai VIVe está más vivo que nunca”.

Hyundai VIVe presta su servicio con vehículos 100% eléctricos, por lo que favorece a cuidar el planeta reduciendo las emisiones de CO2 a la atmósfera. Además supone la primera toma de contacto de muchos usuarios con un vehículo eléctrico, del que no dudan en destacar sus ventajas en cuanto a sencillez de uso, confort, calidad de rodadura y autonomía.