¿Es obligatorio llevar un botiquín de primeros auxilios en el coche? Esto dice la ley

En el coche siempre se deben llevar algunos objetos que son obligatorios por ley como la rueda de repuesto o kit de reparación, chaleco reflectante o la V16, ya que el triángulo dejó de serlola V16, ya que el triángulo dejó de serlo. Sin embargo, entre todos ellos hay uno que no muchos saben si deben o no llevarlo en su interior como es el caso del botiquín de emergencias o primero auxilios.

Un botiquín puede ser totalmente útil en muchas situaciones, no solo en caso de tener un accidente. Por ello, es normal que muchos conductores se pregunten si la ley obliga a llevar uno en el vehículo.

Así pues, en el caso de España no es obligatorio, pero en otros países de Europa como Austria o Bélgica sí que lo ven un objeto totalmente necesario. No obstante, aunque no te obliguen a llevarlo, los agentes de policía aseguran que nunca viene mal tener uno y es hasta recomendable llevarlo.

Por lo tanto, los agentes de tráfico no podrán sancionartelos agentes de tráfico no podrán sancionarte si no lo tienes, pero si que es un objeto que se aconseja llevar, ya que nunca sabes cuando te vendrá bien llevarlo encima. Además, es un objeto que puedes hacerte tú mismo en casa o comprarlo directamente comprar uno. Los hay de todos los tipos y colores, por lo que la inversión puede ajustarse a tu bolsillo.

Sin embargo, lo que se incluye en estos botiquines tiene una normativa asociada, la cual no te afecta a ti directamente, debido a que en España no es obligatorio llevar uno en el coche, pero sí a aquellos que los venden.

Esta norma establece los requisitos para los kits de primeros auxilios que deben llevarse en vehículos en Europa, sobre todo en los países en los que es un objeto obligatorio. Su objetivo es estandarizar el contenido de estos kits para que los conductores puedan ofrecer ayuda en caso de emergencia hasta que lleguen los servicios médicos y está reconocida internacionalmente.

De esta forma, los botiquines según esta normativa deben tener una serie de objetos específicos: vendas, algodón, apósitos, guantes quirúrgicos, tijeras, esparadrapo, antisépticos y desinfectantes. Con todo ello, los botiquines que se venden en el mercado deben llevar estos objetos, aunque puedes hacerlo tú mismo comprando las cosas por separado.

También se recomienda incluir otros elementos como los medicamentos, pastillas para el mareo o mantas térmicas. No obstante, cuidado con los fármacos, porque algunos pueden dar un falso positivo en un control de drogas de la Guardia Civil.