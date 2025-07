Mobilize Duo y Bento: hechos para la ciudad

En un mundo en el que la movilidad urbana y periférica plantea un desafío diario tanto para el desplazamiento de personas como para el transporte de mercancías, el Grupo Renault ha creado una nueva marca, Mobilize, que inicia su actividad poniendo en el mercado dos cuadriciclos eléctricos, un segmento que en los últimos dos años ha duplicado su presencia.

El Duo y el Bento van destinados a diferentes usuarios. El primero es para clientes particulares mientras que el segundo va orientado al sector comercial. El Duo consta de dos asientos en disposición tipo tándem de modo que tanto se puede salir por un lado como por el opuesto. Las puertas son de apertura vertical lo que permite aparcar en sitios donde no haya mucho espacio y limita posibles accidentes. Según la versión se puede conducir con o sin permiso de conducir tipo B.

El Bento necesita el permiso de conducir y lleva un maletero cerrado de 649 litros en lugar del asiento del pasajero para transportar mercancía de pequeño tamaño. En el Duo, a ambos lados del conductor hay espacio para llevar una maleta del tamaño cabina de avión.

Las medidas son muy parecidas en ambos modelos. El Duo mide 2,43 metros mientras que el Bento tiene una longitud de 2,54 metros; la anchura de 1,30 metros es idéntica para ambos y la altura es de 1,46 metros para el Duo y 1,57 metros para el Bento.

Su maniobrabilidad es muy elevada, con un radio de giro de 6,80 metros, algo que pudimos comprobar en las pobladas y tortuosas calles de Roma, así como también la rigidez de las suspensiones y la buena habitabilidad, facilitando una conducción rápida y muy urbana.

Ambos modelos presentan una imagen muy particular que no pasa desapercibida. Se ha buscado ofrecer diseño, sencillez de uso y mantenimiento y respeto medioambiental. La carrocería no va pintada pero se ofrece la posibilidad de pegar en las superficies pegatinas de diferentes colores de modo que el coche queda personalizado a gusto del cliente. Los paragolpes delantero y trasero son idénticos e intercambiables.

Si por fuera es muy particular, no lo es menos el interior. El salpicadero lo conforma un tablero a juego con el color exterior del coche que integra los botones para seleccionar la posición del cambio, automático, activar la climatización y un cuadro de mandos que indica la velocidad y capacidad de la batería. La pantalla y la conectividad dependen del smartphone del conductor por conexión Bluetooth o mediante conexión de un USB-C. A su vez, un transductor instalado entre el salpicadero y el parabrisas transforma el habitáculo en un altavoz gigante con sonido envolvente, sin necesidad de altavoces.

Ambos modelos llevan de serie el airbag para el conductor (algo inédito en este segmento) y el parabrisas calefactable. El respeto medioambiental se traduce en muchos detalles. Por ejemplo, las principales piezas de carrocería como paragolpes, aletas y pasos de rueda se fabrican con un 60 por ciento de polímeros reciclados. Al final de su vida útil, el vehículo se podrá reciclar en un 95 por ciento. Por otro lado, se ha trabajado a fondo para limitar el número de piezas en el Duo con el de fin de reducir costos de producción y reparación logrando que haya cinco veces menos piezas que en un vehículo convencional.

Otro detalle es que los asientos van revestidos con un tapicería TEP que se puede lavar con agua e incluso utilizando una manguera ya que los vehículos disponen de un desagüe ubicado bajo los pedales.

El motor eléctrico de 48V proviene del tren de potencia del Austral en versión híbrida ligera. La batería tiene una capacidad de 10,3 kWh que autoriza una autonomía, según la WMTC que se aplica a la homologación de los cuadriciclos, de 161 kilómetros para el Duo y de 149 kilómetros para el Bento. En cuanto a la carga, incluye una toma estándar para conexiones domésticas o, como opción, una toma Tipo 2, adaptada a la mayoría de los puntos de carga de la vía pública. Para cargas del 20 al 80 por ciento, son necesarias 3 horas y 50 minutos con un enchufe en casa, y 3 horas y 25 minutos con el cable de Tipo 2.

El Duo ofrece dos versiones, el 45 Neo para personas mayores de 15 años sin el permiso de conducir tipo B y puede alcanzar una velocidad máxima de 45 km/h y el 80 Evo, una variante que sí necesita el permiso B de conducir y alcanza una velocidad máxima de 80 km/h. Esta última versión es la que también corresponde al Bento.

Los Mobilize Duo y Bento se pondrán a la venta a primeros del año que viene. Su precio estará por debajo de los 10.000 euros sin contabilizar las ayudas que puedan aplicarse con el Plan Moves que pueden estar entre 1.400 y 2.000 euros.