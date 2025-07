¿Qué son los cables negros que se ponen sobre la carretera y para qué se usan?

En la actualidad, las carreteras presentan cada vez más métodos de seguridad y tecnologíalas carreteras presentan cada vez más métodos de seguridad y tecnología. Pese a que hace unos pocos años que estos cables ya se han vuelto un habitual de la carretera, no son pocos los conductores que no tienen ni idea de su utilidad. Lo que podemos adelantar es que esa leyenda de que son radares está bastante alejada de la función real.

Esta es la verdadera naturaleza de esos cables negros que ves en medio de la carretera y que van de un lado a otro. De hecho, si nos ponemos técnicos ni siquiera son cables, sino más bien tubos llenos de aire.

El funcionamiento es sencillo, cuando un coche pasa por encima de esos tubos sube la presión y envía esa señal a la centralita, la cual se coloca en uno de los dos lados de la vía. De esta forma, se genera un contador de los coches que han ido pasando y se conoce el aforo del tráfico.

Gracias a estas estaciones de aforo se logra comprobar que vías tienen más o menos tráfico y al Ministerio de Transportes le sirve para crear una serie de mapas de densidad de tráficomapas de densidad de tráfico. Se trata de una herramienta muy útil si quieres ahorrarte atascos y tomar rutas alternativas.

Existen más de 3.300 estaciones de aforo, por lo que el conteo del tráfico y aforo está muy bien estudiado. De hecho, estas estaciones controlan cerca del 52% del tráfico ligero y hasta el 60% del pesado. Por ello, es interesante revisar esta información.

Por lo tanto, es toda una leyenda urbana que estos tubos o cableses toda una leyenda urbana miden la velocidad y son radares. Cabe añadir que esta tecnología se lleva usando en España desde hace ya más de 60 años, aunque en la actualidad son mucho más preciso que antaño.

Así pues, cuando veas esos tubos, que no cables, podrás ir con tranquilidad de que no es una trampa y no te están midiendo la velocidad. No obstante, recuerda que en la carretera debemos ser responsables, así que no pises demasiado el aceleradorno pises demasiado el acelerador.