Milán marca tendencia

El salón Internacional de la Motocicleta EICMA de Milán está celebrando su 110 aniversario por todo lo alto. Pocas son las marcas que no han querido perderse la cita anual por excelencia del sector de las dos ruedas, desde Aprilia hasta Zero Motorcycles, de la A a la Z de la industria del motociclismo donde no faltan firmas de componentes y accesorios como Acerbis, Andreani, LS2 o las españolas By City y Shad.

La Aprilia Tuono 457 brilla con luz propia en el estand de la firma italiana perteneciente al Grupo Piaggio que ha presentado en Milán modelos como las Aprilia RS 125 and Tuono 125, Tuono 660 Factory, Tuono V4 y Tuono V4 Factory además de la Moto Guzzi V7 Sport V7 Sport, gama V7, Stelvio Duecento Tributo y Mandello, los Piaggio Piaggio Beverly 310, gama Liberty range y Medley 200 además de la Vespa GTS 310.

BMW alimenta el exitoso segmento de las adventure con la presentación de un prototipo llamado F 450 GS, dejando patente la apuesta de las marcas con esta categoría y cubicaje. Ducati juega en casa y se ha dejado para Milán la puesta en escena de la Panigale V2 y Streetfighter V2. También marca de la casa, Fantic amplía sus propuestas con la Stealth 125, una naked de sensación para el público joven.

FB Mondial, la firma italiana distribuida en España por Moteo Group, da el salto definitivo a la tierra con la presentación de tres nuevos modelos con una orientación off-road como son la Mud 452, Sendero 300, SMX 300 Enduro, además de renovar a su exitosa Piega 125 y las SMX 125 Motard y Enduro. Sin dejar de lado las marcas comercializadas en nuestro país por Moteo Group, la adventure Duel X 125 es la novedad que llega para reforzar la oferta inicial compuesta por la Duel 125 y FXE 125 Enduro y FXE 125 Motard. En el caso de Lambretta se destapa con la novedosa J Starwave además de renovar toda la paleta de colores de este icónico escúter.

Honda siempre juega fuerte en Milán y de aquí que le hayamos dedicado un reportaje especial a las novedades de la marca dorada. Kawasaki alimenta el fenómeno de ventas llamado Z900 con una nueva entrega y sigue empujando fuerte en el segmento de las viajeras con la Versys 1100 y Ninja 1100 SX.

KTM pone en escena una nueva entrega de la 990 Duke R además de la 1390 Super Adventure S y su eléctrica Freeride E, además de la 1.390 Super Duke GT, desvelada en Milán.

Macbor ha vuelto a la cita milanesa por todo lo alto con la nueva Montana XR1 además de un prototipo de una naked 125 y otro proto de una custom de 700cc. Kove ha desvelado en Milán hasta ocho nuevos modelos. Silence Silencesorprende con la puesta en escena de la S05 su primera moto eléctrica con una orientación divertida además de presentar un renovada S02 y la GT-SX Prototype.

La emblemática Royal Enfield da un golpe de efecto con la presentación de la Bear 650 y la Classic 650. Suzuki alimenta las trail ligera con la DR-Z4s y la DR-Z4SM, está última de supermotard. Triumph ya dejó ver sus novedades antes de la cita milanesa pero siempre es interesante con modelos como la Tiger Sport 800 o las actualizadas Speed Twin 1200 y 1200 RS.

Dentro de las propuesta del especialista en movilidad eléctrica Yadea destacan el modelo más ligero GFX, divertido e ideal para desplazamientos ágiles y cortos; el scooter de rueda alta de gran capacidad Voltguard, pensado en la comodidad y el vanguardista F200 o Fierider, con diseño y estilo. El renovado TMax, Tracer 9 y MT-09, y una superdeportiva llamada R9 son las principales novedades de Yamaha en Milán.

Zero Motorcycles desembarca en el segmento del trail ligero con la X Line compuesta por dos modelos como son la XE y XB, accesibles con carnet A1 o B+3 y AM, respectivamente, dos propuestas que proponen grandes dosis de diversión accesibles. Y solo son la punta de lanza su iniciativa ‘All Access’ con la que en los dos próximos años introducirán hasta seis modelos con un precio por debajo de los 10.000 euros. En suma, EICMA vuelve a brillar iluminado por las novedades exhibidas por un sector volcado en la cita milanesa.