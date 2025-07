Probamos la gama Iveco ¡en circuito!

Iveco nos presentó su actual gama de modelos en una prueba dinámica en el Aspar Circuit de Valencia. En su trazado no sólo condujimos su gama multienergía con la última evolución del incombustible Daily, sino también del nuevo eMoovy 100% eléctrico producido junto a Hyundai. Se trata de un vehículo diseñado para el transporte de cargas ligeras en entornos urbanos, que es ni más no menos que el primer modelo chasis cabina eléctrico en su segmento con una capacidad de entre 2,5 a 3,5 toneladas. Además, tiene 215 CV con una enérgica entrega de par inmediata, lo que junto a una autonomía de hasta 320 kilómetros, le perite enfrentar no sólo trabajos de gran fuerza sino también durante largas horas en jornadas de trabajo exigentes, manteniendo la agilidad y maniobrabilidad propias de un turismo pero con la capacidad y robustez de un camión ligero.

La gama ligera que tuvimos a nuestra disposición en el Circuit se completa con los modelos Daily con motor diésel y eDailyeDaily, la versión eléctrica del emblemático furgón, que ofrece hasta 400 km de autonomía. Esto, junto al rendimiento y la versatilidad que han hecho de este modelo el líder de su segmento, completa una de las propuestas profesionales más interesantes para aquellos que buscan un modelo de trabajo fiable, robusto y sostenible.

También hubo tiempo para probar (esta vez desde el asiento del copiloto) la gama pesada S-Way, con todos sus nuevos sus sistemas ADAS de nivel 2, incluyendo el Highway Assist, una tecnología diseñada para mantener el camión en el centro del carril mediante cámaras y dirección activa. Con la incorporación de tecnología de detección de manos libres, este modelo demostró un funcionamiento de precisión que aporta seguridad y asistencia al conductor en tramos de carretera de alta velocidad.

La elección del Aspar Circuit para este evento no fue casualidad. Sus instalaciones, ubicadas en Guadassuar, Valencia, ofrecen un espacio ideal tanto para la exposición como para la prueba de vehículos industriales, permitiendo a Iveco presentar las bondades de su nueva gama en un entorno seguro y especializado. Ruggero Mughini, director general de Iveco España y Portugal, dijo estar “muy orgullosos de haber presentado nuestra renovada gama en este exclusivo evento en Valencia. Fue una oportunidad única para que nuestros invitados conocieran de primera mano los nuevos modelos, incluyendo el eMoovy, nuestra gran novedad en vehículos eléctricos ligeros”.

Los asistentes fuimos unos privilegiados respecto a esta última incorporación de la compañía, ya que era la primera vez que se podía ver en directo y probar el eMoovy tras ser presentado en el IAA Transportation en Hannover.IAA Transportation en Hannover. De éste destacaríamos su facilidad de conducción, muy similar a la de cualquier turismo, su increíble radio de giro, su gran potencia y par motor para desplazar grandes cargas sin problemas, y su buena autonomía de uso.