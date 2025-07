El Gobierno subasta coches de alta gama a precios de risa: Ferrari, Lamborghini o Porsche desde 150 euros

El Gobierno ha puesto en marcha esta subasta que incluye coches de alta gama a unos precios ridículos. Cuenta con 6 lotes en los que es posible encontrar un Ferrari F430 o un Lamborghini Gallardo desde 150 euros.

Todo ello promovido por el Ministerio de Sanidad, ya que el dinero recaudado de esta subasta se usará para programas y acciones antidroga. Así pues, tienes hasta el día 21 de noviembre si te interesase alguno de estos coches que ahora repasaremos. No obstante, cabe recalcar que estas subastas se hacen en el portal EscrapaliaEscrapalia.

Este espectacular coche es uno de los más llamativos de todo el lote con una cilindrada de 4961 cc. Sin embargo, no siempre es oro todo lo que reluce, ya que todos estos coches que salen a subasta tienen unos costes de gestión que el comprador debe asumir y, en este caso, es de 4.600 euros.

Además, hay que sumarle que este vehículo cuenta con fallos serios como no tener llave, desperfectos en paneles de puerta, la ITV caducada desde 2016 y problemas en los neumáticos. No obstante, el kilometraje no es extenso, pues solo tiene poco más de 24.500 km.

No es de extrañar ver más de una marca de lujo en este lote, pero muchos están en una situación compleja que requiere limpieza a fondo y el cambio de más de una pieza o parte. Este Porsche tiene 117.666 km y una cilindrada de 3179 cc, además de unos costes de gestión de 700 euros.

Es uno de los subastados que cuenta con un estado mecánico aceptable, ya que arranca sin problemas y funciona. Cuenta llave, aunque la ITV está caducada desde 2019, pero tiene otros problemas menores como los neumáticos y la capota descosida. De hecho, es el coche que tiene más pujas activas con 54, lo cual hace que su precio pase a los 2.001 euros.

Uno de los reyes de la corona de todas estas subastas, ya que un buen Ferrari siempre llama la atención de cualquiera. Entre las características, tiene apenas 488 km (según el marcador) y una cilindrada de 4.308 cc.

Sin embargo, cuenta con bastantes fallos y problemas que requerirán una inversión importante. Para empezar, sus costes de gestión son de 3.000 euros, tiene problemas en el depósito, falta tapón de gasolina, defensa delantera con desperfectos, al igual que el frontal del habitáculo.

Otro Porsche que se encuentra en buenas condiciones, al menos por lo que comentan en Escrapalia. Sin embargo, su kilometraje es alto, ya que cuenta con más de 417.000 km y, como es habitual, sin ITV desde el año 2019. Los costes de gestión son de 600 euros y tiene una cilindrada de 4511 cc.

Entre algunos de sus fallos están los neumáticos, interior deteriorado, techo suelto, uno de los espejos retrovisores roto y la defensa delantera desencajada. No obstante, arranca y funciona perfectamente, además de tener llaves, por lo que puede ser una opción interesante.

Audi se cuela entre algunos de los coches de alta gama y no pasa para nada desapercibido en el aspecto estético. Ahora bien, la mecánica y demás no le hacen demasiado favor, ya que no cuenta con llave, las ruedas deben cambiarse, la cerradura está rota y el techo descolgado.

Además, la matrícula es provisional, por lo que ese gasto también correría a tu cuenta. Entre algunos de sus detalles destaca la cilindrada de 4163 cc y unos 195.000 kilómetros y los costes de gestión son de 500 euros.

Por último, la marca Jeep se une a la subasta con este coche que ya cuenta con 45 pujas, por lo que tiene muchos atractivos. Para empezar, el coche arranca y el interior está en perfectas condiciones, lo cual ahorraría muchos otros gastos. Tampoco presenta desperfectos en la tapicería y sus costes de gestión son solo de 500 euros.

De hecho, los tres únicos puntos negativos serían su kilometraje, de 382.000, la ITV caducada desde 2021 y los neumáticos en mal estado. Por lo tanto, es una de las mejores opciones de esta subasta.