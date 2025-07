Citroën C5 X, una berlina de referencia que combina tecnología, comodidad, amplitud y sostenibilidad

Citroën C5 X. / Citroën

Desde hace tiempo, afirmar que los SUV son el segmento dominador en el mercado es una obviedad. Este tipo de coches ha atraído a conductores de todo tipo, dejando algunos segmentos, como el de las berlinas, en un segundo plano. Sin embargo, firmas como Citroën mantienen su apuesta por el segmento D, las berlinas grandes, que destacan no solo por su tamaño, sino también por el confort, superando en estos aspectos casi a cualquier SUV que se le ponga delante. En ese sentido, el Citroën C5 X es su apuesta para competir con los crossovers. Una berlina que, lanzada en 2022, está diseñada para ofrecer una experiencia de viaje cómoda y práctica, sin descuidar detalles en diseño y prestaciones.

Citroën C5 X. / Citroën

Desde el exterior, el C5 X llama la atención por su robustez y presencia. Con 4,80 metros de largo, 1,86 de ancho y 1,45 de alto, el coche combina amplitud y estabilidad, a lo que se suma una generosa distancia entre ejes de 2,78 metros, ideal para los viajes largos. Además, destaca la firma luminosa en forma de V, característica distintiva de Citroën en sus últimas generaciones, que le da un aspecto fácilmente reconocible.

Dentro del habitáculo, el enfoque en la comodidad continúa. El C5 X ofrece un interior con detalles pensados para hacer de cada trayecto una experiencia agradable, desde el uso de tonalidades y materiales variados hasta los asientos diseñados para mejorar el descanso, con un acolchado que se adapta al cuerpo para reducir la fatiga. Las plazas traseras ofrecen también un buen espacio, similar al de un familiar, y su maletero permite cargar hasta 545 litros, ampliables a 1.640 litros con los asientos abatidos, ideal para quien necesita espacio adicional.

El diseño interior del Citroën C5 X. / Citroën

La gama de motorizaciones ofrece opciones tanto para el día a día como para trayectos largos. La versión híbrida enchufable del C5 X, con una potencia combinada de 225 CV, permite una conducción en modo eléctrico con una autonomía de más de 50 km, lo que resulta adecuado para la mayoría de los desplazamientos urbanos. Además, alcanza hasta 135 km/h en este modo, una ventaja para zonas urbanas con restricciones de emisiones. La versión de 180 CV Plug-in Hybrid ë-EAT8, que reemplazó en 2023 al motor gasolina PureTech de 180 CV, es otra opción para aquellos que buscan eficiencia sin perder prestaciones, combinando un motor de gasolina con uno eléctrico de 81 kW y permitiendo una autonomía eléctrica de hasta 62 km (ciclo WLTP) y de 71 km en uso urbano.

La gama de motores gasolina incluye también una variante microhíbrida de 136 CV de potencia, a partir de un motor de gasolina PureTech de 136 CV y un sistema eléctrico de 48 voltios que asiste en funciones como el arranque o la circulación por inercia, ahorrando combustible y reduciendo emisiones. Este propulsor monta siempre una transmisión automática ë-DCT de ocho relaciones. Tiene la etiqueta ECO de la DGT y se sitúa como la opción de acceso al modelo, en el acabado You, desde 35.440 euros.

Citroën C5 X. / Citroën

El C5 X está disponible en dos acabados, You y Plus, desde los citados 35.440 euros. Las versiones PHEV -híbridas enchufables- parten desde los 43.235 euros del C5 X Plug In Hybrid 180 You. La gama híbrida enchufable ofrece además una experiencia de conducción mejorada gracias a la Suspensión Activa Citroën Advanced Comfort, que combina amortiguación hidráulica progresiva con un control electrónico de los amortiguadores, ajustándose en tiempo real a las condiciones del terreno para mejorar la estabilidad y el confort.

En cuanto a la tecnología de asistencia y seguridad, la incorporación del Highway Driver Assist 2.0 al equipamiento del C5 X el año pasado añade funciones autónomas de conducción de nivel 2, como el cambio de carril semiautomático, que facilita las maniobras de adelantamiento a velocidades entre 70 y 180 km/h, y la recomendación de velocidad anticipada, que ajusta la velocidad del vehículo en función de la lectura de señales de tráfico. Además, el volante cuenta con un sensor que detecta la interacción del conductor, aportando seguridad en todo momento.

Con todo, el Citroën C5 X es el vehículo ideal para aquellos que buscan un coche para conducir largas distancias, en familia, sin preocuparse por el espacio, las emisiones o la comodidad, sobresaliendo en todos estos sentidos.