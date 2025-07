¿Letra en los neumáticos? Así te indican la velocidad máxima que pueden soportar

A menudo ignoradas, las letras que aparecen en el costado de los neumáticos contienen información crucial sobre la velocidad máxima recomendada que pueden soportar. Este código de velocidad, indicado por una letra específica, ayuda a los conductores a saber cuánto pueden exigirle a sus neumáticos sin comprometer su seguridad.

Desde la L hasta la ZR, cada letra representa un límite de velocidad, y conocer su significado puede hacer la diferencia entre una conducción segura y posibles accidentes en carretera.

Así pues, todos los neumáticos deben contar con una de estas letras en el costado, por lo que revísalo de inmediato por si has llegado a superar dicha velocidad. Estas son las letras y sus límites máximos recomendados:

De esta forma, son velocidades altas, por lo que, en principio, no deberías superarlas nunca. De hecho, incluso la ‘L’, que tiene la velocidad mínima, en España no se pueden superar los 120 km/h en carreteraen España no se pueden superar los 120 km/h en carretera. Sin embargo, está bien que se conozca este tipo de información para ir totalmente seguro al volante.

Otro aspecto que suele ser ignorado es la pegatina con la que vienen los neumáticos nuevos. Estos adhesivos también nos hablan del rendimiento, ya que vienen especificados algunos atributos como el agarre en suelo mojado, el ruido y el consumo de combustible.

Sin embargo, hay gente que no las retira según los compran o se los ponen en el taller, ya sea por pereza o porque se les olvidó. Puede parecer algo inofensivo, pero la realidad es que estas pegatinas pueden hacer que el neumático pierda cierto agarre y resbale más.

No se puede olvidar que los neumáticos son la única parte de todo el vehículo que toca la carretera, por lo que son una pieza importante para tu seguridad. Por ello, es muy aconsejable retirarla para evitar accidentes innecesarios.

Ahora bien, si quieres quitar esta pegatina sin dañar el neumático y no dejar restos de pegamento, lo más recomendable es con un secador. Pásalo a unos poco centímetros de la pegatina un par de veces y verás cómo se retiran sin muchas complicaciones. Después, para retirar todo el pegamento que haya sobrado, con un poco de alcohol se irá sin dañar la goma.