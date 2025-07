Trucos para bajar el precio del seguro de coche si te acabas de sacar el carnet de conducir

Los conductores noveles tienen unos seguros más caros de lo habitual, ya que se enfrentan primas más altas que los conductores experimentados. Sin embargo, existen algunos trucos para reducir el coste del seguro sin perjudicar la protección que les ofrece. Aquí te dejamos algunos consejos que te ayudarán a lograr un seguro para coche más barato si te acabas de sacar el carnet de conducir.

El tipo de coche que aseguras influye directamente en la prima del seguro. Vehículos pequeños, con algunos años, y con motores poco potentes suelen tener primas más bajas. Y si tienen y buenas calificaciones de seguridad, mejor. Las aseguradoras valoran más los vehículos que tienen sistemas de seguridad avanzados como frenos ABS, control de estabilidad y airbags múltiples, ya que reducen el riesgo de accidentes graves.

Por el contrario, coches nuevos, deportivos, de lujo o con motores de alta cilindrada suelen ser más caros de asegurar, no solo por su valor, sino también por su mayor predisposición a siniestros.

Para ahorrar en el seguro, es esencial contratar sólo las coberturas que realmente necesitas. Si tu coche no es nuevo o muy caro, un seguro a todo no tiene mucho sentido. Un seguro a terceros con coberturas opcionales como asistencia en carretera o protección contra robo puede ser suficiente y mucho más asequible. A esto se le podría sumar incendio y lunas si no sube mucho el precio.

Otra forma de reducir la prima mensual es aumentar el deducible o franquicia. El deducible es la cantidad que pagas en caso de siniestro antes de que el seguro cubra el resto. Una franquicia más baja puede traducirse en una prima más alta, aunque esto implica que, en caso de accidente, tendrás que asumir una mayor parte del coste. Es importante evaluar tu capacidad para cubrir el deducible antes de optar por esta opción.

Un truco que hacen muchos conductores que ya tienen la ‘L’ para bajar el precio del seguro es ponerse como conductores habituales y no como principal. En este caso, el propietario del vehículo, que debe ser una persona con más experiencia al volante (como uno de tus padres), sería el conductor principal en la póliza. Esto puede ayudar a bajar la prima porque el riesgo para la aseguradora se distribuye, asumiendo que la mayor parte del tiempo el vehículo lo conduce alguien con más experiencia.

Sin embargo, esta opción tiene una desventaja importante: no acumulas años de experiencia a efectos de historial de conducción. Aunque podrías ahorrar en la prima durante los primeros años, no estarías generando un historial como conductor principal, lo cual podría afectar negativamente cuando decidas obtener tu propio seguro. Es una estrategia a corto plazo para reducir el coste, pero puede salir más caro a largo plazo si luego tienes que empezar a acumular bonificaciones desde cero.

Además, es importante evitar el “fronting”, que es cuando te registras como conductor ocasional, pero en realidad usas el coche más que el conductor principal, ya que esto puede invalidar el seguro y resultar en sanciones.

Las pólizas de seguro con telemetría, también conocidas como “caja negra”, están ganando popularidad entre los conductores jóvenes. Estos dispositivos miden el comportamiento al volante, como la velocidad, el tipo de frenado y los horarios en que conduces. Si demuestras ser un conductor responsable, las aseguradoras pueden ofrecerte descuentos significativos en la renovación del seguro. Sin embargo, si tu conducción es más agresiva o conduces frecuentemente en horarios nocturnos, te penalizará.

Muchas aseguradoras ofrecen descuentos para conductores jóvenes si cumplen con ciertos requisitos. Por ejemplo, algunos seguros ofrecen descuentos por ser buen estudiante (mantener un promedio académico alto), o por participar en cursos de conducción segura. Pero no te fíes de todas las campañas publicitarias.